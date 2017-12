Cât ne mai ajung gazele?

Nu mai suntem în stare nici măcar să ne exploatăm propriile zăcăminte de gaze naturale, deşi acestea ne situează pe harta mondială de profil cu 0,3% din rezervele lumii (630 de miliarde de metri cubi). În ultimii zece ani, producţia de gaze naturale a României a scăzut de la an la an. Spre exemplu, anul trecut, România a consumat 13,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale, în scădere cu 15% faţă de 2008, potrivit unui raport al companiei energetice British Petroleum. Producţia internă a fost şi ea în scădere, ridicându-se la doar 10,9 miliarde de metri cubi, cu 4,2% mai puţin faţă de 2008. Sunt cele mai mici niveluri de consum şi producţie din ultimii zece ani. De altfel, din 1999 până în prezent, producţia a scăzut de la an la an: de la 14 miliarde la 10,9 miliarde anul trecut. Rezervele actuale ar acoperi consumul naţional (fără importuri) timp de 46 de ani, dacă ne raportăm la consumul de anul trecut. În varianta în care luăm în calcul consumul din 2008 - an cu creştere economică, rezervele de gaze naturale ne-ar mai ajunge pentru doar 39 de ani, fără a lua în calcul importurile. Cifrele sunt valabile, evident, fără a lua în calcul descoperirea de noi zăcăminte.

• TOPUL PRODUCĂTORILOR • La nivel mondial, omenirea a consumat anul trecut 2.940 de miliarde de metri cubi, în scădere cu 2,1% faţă de anul precedent. Cel mai mare consumator au fost SUA, cu 646 de miliarde de metri cubi (22% din consumul mondial, în scădere cu 1,5% faţă de 2008), urmate de Federaţia Rusă, cu 389,7 miliarde de metri cubi (scădere cu 6,1% faţă de anul precedent) şi de Iran, cu 131,7 miliarde, în creştere cu nu mai puţin de 10% faţă de 2008.

• TOPUL CONSUMATORILOR • Primele două poziţii ale clasamentului se repetă şi dacă ne referim la producţie. Astfel, anul trecut Statele Unite şi-au recuperat poziţia de cel mai mare producător de gaze din lume, pierdută în faţa Rusiei acum opt ani, în 2002. Producţia SUA a fost, în 2009, de 593,4 miliarde de metri cubi (în creştere cu 3,5%) reprezentând 20% din extracţia de gaze la nivel mondial. Rusia a produs în schimb doar 527,5 miliarde de metri cubi, înregistrând o scădere severă, de 12,1% faţă de 2008. Cele două superputeri energetice sunt urmate, în clasamentul producţie, de Canada, care a extras anul trecut 161 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, cu 6,7% mai puţin decât în 2008.

• CINE STĂ PE CEL MAI MULT GAZ • Cele mai mari rezerve dovedite de gaze naturale, le are, potrivit companiei energetice britanice, Federaţia Rusă: 44.380 de miliarde de metri cubi, adică aproape un sfert (23,7%) din rezervele totale ale planetei, cuantificate de BP la 187.490 de miliarde de metri cubi. Rusia este urmată de Iran, cu rezerve de gaz dovedite de 29.610 de miliarde de metri cubi (15,8% din rezervele mondiale) şi de micul stat arab Qatar, în subsolul căruia s-ar afla 25.370 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică 13,5% din rezervele totale ale lumii. Aşadar, la nivel global, rezervele de gaze acoperă consumul omenirii pentru aproape 64 de ani, luând în calcul anul 2008 şi excluzând, bineînţeles, noile descoperiri.