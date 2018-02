Cât petrol se mai extrage din Marea Neagră?

ExxonMobil şi OMV Petrom vor începe să producă 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagră, începând din 2020-2021, a declarat, marţi, Sorin Gal, director general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM).



Aceasta ar însemna mai mult de jumătate din producţia actuală de gaze a ţării, care este de circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.



"Exxon ar trebui ca în noiembrie 2018 să-şi exprime intenţia de a trece la faza următoare a proiectului. Ei vor începe să producă din 2020-2021 o cantitate de 6 miliarde de metri cubi pe an", a spus Gal, în cadrul conferinţei ZF Power Summit.



OMV Petrom şi americanii de la ExxonMobil au finalizat cu succes a doua campanie de foraj în perimetrul Neptun din Marea Neagră, unde cele două companii au investit în total 1,5 miliarde de euro, din 2008 până în prezent. Primele estimări arată că în perimetrul Neptun ar putea fi între 42 şi 84 de miliarde de metri cubi de gaze.