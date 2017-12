Cât plătește un părinte la început de an școlar? Așteptăm mesajele dvs.!

10:29:57 / 15 Noiembrie 2016

Bani pentru toate

La aceasta scoala se cer bani pentru toate. Sa se ceara pentru 2-3 manuale , sapun si hartie igienica mi se pare ok. Dar cand au inceput sa se ceara bani pentru dulapul profesoarei ( desi nu inteleg ce s-a intamplat cu vechiul), pentru multifunctionala (ca , de, este vorba de o cladire de birouri), pentru mocheta ( cum adica sa calce copiii nostri direct pe parchet?!), pentru schimbarea perdelelor (probabil actualele nu au chiar o culoare in trend), deja am inceput sa nu mai suport. Se vroia chiar si cumpararea de dulapioare pentru fiecare copil in parte; in conditiile in care ei vin la scoala cu o sticluta de apa si o cutie de sandvisuri. Pana la urma, s-a amanat aceasta achizitie pentru anul viitor. Pe langa toate cheltuielile, care nu sunt deloc putine (sau cu vreun sens), ni s-a spus direct, inca din prima zi, ca noi, parintii, trebuie sa luam acasa perdelele si covorasele sa le spalam. Ok; dar apoi imi voi aduce si eu rufele, sa mi le spele scoala.Acestea sunt doar cateva ; altele urmeaza sa vina, in cel mai scurt timp, iar pe altele nu mi le mai aduc aminte acum. Ce ma surprinde si dezamageste in cel mai sincer mod, este faptul ca tocmai parintii , in special mamele, sunt cei care vin cu majoritatea ideilor. Sunt cateva mame care, ori se plictisesc acasa, ori nu au ce face cu banii, dar vin in continuu cu idei noi, sustinute , bineinteles, de omniprezenta replica-cliseu "In fond o facem pentru copiii nostri". Aceasta este cam singura explicatie pe care o pot da, atunci cand sunt intrebate de utilitatea achizitiei care se vrea a fi facuta. Mai sunt cativa parinti, ca peste tot de altfel, care nu sunt de acord cu toate aceste cheltuieli, dar care se tem sa-si spuna parerea. Am vazut cu ochii mei felul in care se uita ceilalti parinti, inclusiv invatatoarea, cand cineva are alta parere decat ei. Deci, bani se cer in continuare , multi; fie de catre invatatoare, fie de catre cativa parinti mai "straluciti". Pentru parintii care aleg sa-si foloseasca materia cenusie cu care au fost inzestrati, care nu ii lasa pe ceilalti sa gandeasca pentru ei : "Nu va mai fie teama sa spuneti ca nu sunteti de acord cu anumite cheltuieli si , mai ales, retineti ca NU NOI SUNTEM IN SLUJBA SCOLII, CI SCOALA ESTE IN SLUJBA NOASTRA!!