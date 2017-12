Cât spaţiu de lucru îi revine unui angajat român?

Bucureştiul este al patrulea cel mai ieftin oraş din Europa în funcţie de costul de ocupare a birourilor pe un post de lucru, după Budapesta, Talin şi Vilnius, iar românii sunt printre cei mai înghesuiţi europeni, unui angajat revenindu-i doar 11 metri pătraţi de spaţiu de lucru, potrivit DTZ. Spre comparaţie, un angajat din Praga ocupă în medie 14,8 metri pătraţi, în timp ce în Varşovia suprafaţa medie pe angajat este de 12 metri pătraţi, iar în Budapesta de 12,6 metri pătraţi. În acelaşi timp, un angajat din Moscova lucrează pe 10 metri pătraţi, la fel ca cel din Manchester sau Londra. Cel mai mare spaţiu disponibil, de 24 de metri, revine angajaţilor din Helsinki, potrivit raportului Global Occupancy Cost Offices -2012 realizat de DTZ. Costul per post de lucru al spaţiilor de birouri din Bucureşti rămâne constant pe parcursul anului 2011 faţă de 2010, DTZ estimând o creştere de 5% pe an până în 2016. La calculul indicatorului au fost luate în calcul chiria şi celelalte costuri, precum cele cu întreţinerea şi impozitele. În aceste condiţii, Bucureştiul ocupă locul patru în Europa după Budapesta, cu un cost la nivelul anului 2011 de 3.530 de dolari pe an, Vilnius - 3.460 de dolari pe metru pătrat pe an şi Talin - 3.430 de dolari pe metru pătrat. \"Tendinţa către consolidare şi către eficientizarea spaţiilor de birouri ocupate pe care am remarcat-o pe pietele internaţionale se face simţită şi în Romania, mai ales în Bucureşti. Vom vedea în anii ce urmează o rafinare a criteriilor de selecţie a sediilor de birouri. Valoarea chiriei pe metrul pătrat va deveni mai puţin relevantă şi o atenţie sporită va cădea asupra detaliilor precum gradul de utilizare a spaţiului, cuantumul cheltuielilor de întreţinere etc\", a declarat, într-un comunicat, Mădălina Cojocaru, head of the office department, DTZ Echinox. Raportul a fost realizat pe 124 de pieţe din 49 de ţări şi teritorii din lume.

Prognoza DTZ identifică Budapesta drept candidată pentru cea mai ieftină zona de birouri din Europa în 2016, depăşind pieţele baltice din Talin şi Vilnius. În contrapoziţie, districtul West End din Londra va rămâne cea mai scumpă piaţă de pe continent, alături de Geneva. Alte pieţe pentru care s-au preconizat creşteri sunt Dublin (4%), districtul London City (4%) şi Vilnius (4%). Roma şi Milano vor continua să înregistreze scăderi ale costurilor, întrucât piaţa financiară din Italia încă se luptă pentru revenire.

La nivel mondial, Hong Kong (25.160 dolari/an) este cea mai scumpă locaţie de birouri, pe locul doi clasânduă-se cartierul West End din Londra (22.590dolari/an). În top cinci se mai regăsesc Geneva (18.740 dolari/an), Tokyo (17.230 dolari/an) şi Paris (16.230 dolari/an).