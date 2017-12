Cât vor câștiga doctorii de la 1 august? Vezi exemple concrete!

Creșterile salariale din Sănătate, în urma aprobării de către Guvernul României a Ordonanței de Urgență pentru salarizarea în sistemul public, se aplică pentru 163.000 de persoane. Ministerul Sănătății (MS) a oferit câteva exemple în acest sens, astfel: medicul primar gradaţia 5 are o creştere de 914 lei; medicul specialist gradaţia 5 are o creştere de 557 lei; medicul rezident anul VI-VII are o creştere de 746 lei; medicul rezident anul III are o creştere de 294 lei; medicul rezident anul I are o creştere de 312 lei. ”Întrucât ordonanța prevede creșterea salariilor de bază, pentru medicii rezidenţi s-a majorat plafonul de la care se acordă bursa de rezident până la 4.749 lei. Se menține valoarea lunară a bursei de 670 lei. Pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar au fost stabilite salarii de bază pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradaţii diferenţiate pe unităţi clinice, unităţi neclinice, servicii de ambulanţă şi structuri de primiri urgenţe, anatomie patologică şi medicină legală”, potrivit MS. Tot MS spune că, în termeni practici, măsura vrea să stimuleze ocuparea posturilor în unități unde se constată deficit de personal. „Vorbim despre secțiile sau compartimentele cu paturi de ATI/TI și de transport neonatal. Personalul din aceste unități va fi inclus în capitolul serviciilor de ambulanță și compartimentelor de primiri urgențe și va primi salarii de bază mai mari. Gărzile efectuate în afara orelor de program de către personal medical cu pregătire superioară vor fi reglementate pe baza unui contract separat”, arată MS. Noile salarii intră în vigoare începând cu 1 august.