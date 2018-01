Cât vor crește salariile în noul an și după ce criterii

Mihai Tudose a vorbit în exclusivitate pentru România TV despre ce se schimbă la pensiile şi salariile românilor odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării unitare, de la 1 ianuarie 2018. Premierul a dezvăluit şi care este relaţia sa, în acest moment, cu Liviu Dragnea, precum şi cu preşedintele Klaus Iohannis.

Premierul Mihai Tudose a spus la România TV cu cât vor creşte salariile românilor de la 1 ianuarie 2018:

"Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat sa o aplice este o echilibrare si justitie sociala, ca in anumite domenii anumite lefuri vor scadea, au luat-o razna complet . Legea, este vorba de veniturile unor angajati la stat care aveau lefuri de 2-3-4 ori mai mari decat presedintele, care e considerat cel mai inalt bugetar al tarii, aseaza lucrurile pe echitate sociala, are in vedere cresterea veniturilor in invatamant si sanatate, in fapt unde exista normalitate salariile vor creste, trebuie sa ajunga pana in 2022 la plafonul stabiit prin lege. Evident ca nu se poate face de pe un an pe altul. Incepand de anul care vine, la unii vor creste mai mult, la unii mai putin , la unii cu 5% incepand cu ianuarie, apoi martie 25%, la altii cresc de la inceputul anului cu 25% in functie de categoria sociala. Important este ca pentru toata lumea va creste, cu exceptiile stabilite in lege unde anumite excese nu se mai gasesc", a declarat Mihai Tudose.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca salariile să scadă odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, Mihai Tudose a declarat că în rândul angajaţilor la stat nu există acest risc:

"Daca vorbim de angajatii la stat, lucrurile sunt clare: statul va respecta logica si spiritul legii, daca vorbimb de angajatul la privat, legea ii da posibilitatea ca pastrand cheltuielile cu angajatul angajatorul sa pastreze salariul angajatului. Chiar daca la inceput e vorba de sume foarte mici 2, 3 sau 15 lei, cel mai mare castig il vor avea pe termen lung ca va creste contributia la fondul de pensii si va avea o pensie si cu 20% mai mare, apropo de unele discutii ca nu ne pasa de ce se intampla cu viitorul. Mai mult, dupa cum s-a putut vedea bugetul pe 2018, lucrurile incep sa se echilibreze, nu mai este acea gaura fara fund a bugetului de pensii care trebuia mereu acoperit din alte venituri, lucrurile incep sa se egalizeze, ne-a ajutat si dezvoltarea Romaniei, cresterea economica, noi locuri de munca, depasirea a 4 mililoane de angajati", a spus Tudose.

Mihai Tudose a vorbit şi despre pensiile românilor. Premierul susţine că noua lege a pensiilor trebuie să răspundă la aceeaşi mare provocare a reechilibrării veniturilor:

"Legea pensiilor trebuie sa raspunda la aceeasi mare provocare a reechilibrarii veniturilor , fiindca azi cand stam de vorba doi pensionari care au muncit numar egal de ani, cu aceleasi grade, la aceeasi scoala, au iesit la pensie la interval de 10 ani si difera volumul pensiei de la simplu la dublu. Este absolut inechitabil, omul acela si cel cu pensia mica a contribuit cu cat i-a spus statul, statul i-a oprit din venituri cat a considerat de cuviinta, procentual au contrib la fel, nu e corect sa aiba venituri disproportionate, este evident ca pensia va fi aliniata la cea de sus, nu la cea de jos...Am discutat cu Olguta si Misa ca metodologia sa prevada sa incepem cu pensiile cele mai mici si cu pensionarii cei mai in varsta ca sa nu riscam ca in 3 ani pana se termina de implementat sa pierdem subiectii legii", a mai declarat Mihai Tudose.

Cât despre relaţia cu Liviu Dragnea, Tudose a spus că îi recomandă acestuia să fie mai calm, asta după ce preşedintele PSD i-a transmis la rândul său premierului să fie mai calm:

"Eu am spus la discursul de investitura, nu poti sa fii calm in sensul ala de a nu-ti pasa, daca vezi ca lucrurile nu merg incepi sa te enervezi dar daca este vorba de o furie pozitiva e in regula. Ii recomand si eu lui Dragnea sa fie mai calm. A fost un an foarte dificil, de cotitura pentru Romania, cu contestatari ai actului de guvernare ilogici, vai dar nu o sa aveti bani de pensii, vai dar nu o sa mai dati salariile, vai dar o sa omorati tara, se prabuseste tara o sa murim, cu bagat spaima in populatie, cu mesaje de neincredere ...an dificil. Din fericire pentru Romania am depasit si toti contestatarii, asteptam ultimile rezultate de la statistica si de la organismele internationale care sa confirme ca stam bine cu deficitul ca sa le inchidem gura definitiv", a spus premierul.

"Este o relatie corecta, o relatie normala, suntem un guvern politic, este normal sa avem acest tip de dialog si colaborare cu liderii coalitiei cu atat mai mult cu cat sunt si presedintii celor doua camere, locul unde anumite proiecte de guvernare isi gasesc transpunerea in legi sau de unde ne vin anumite legi pe care noi trebuie sa le transpunem. In primul rand, trebuie sa fie o relatie institutionala foarte buna intre Guvern si Coalitia care il sustine. Avem programul de guvernare pe care ni l-am asumat ca prim-ministru, si l-au asumat colegii, aceea este impunerea politica pe care ne-am asumat-o si noi", a continuat acesta.

În ceea ce priveşte relaţia cu Klaus Iohannis, premierul a spus ca ultima data când a vorbit cu acesta a fost la inmormantrea Regelui Mihai.

"Ultima discutie am avut-o pe tema, a fost telefonica, tristului eveniment cu inmormantarea Regelui Mihai. Ne-am pus de acord cu zilele, este presedintele statului, trebuia sa ne punem de acord...Evident ca inainte de a trimite bugetul in Parlament, anumite bugete, la anumite institutii cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Serviciilor speciale ale Romaniei trebuie sa treaca prin CSAT. Unde domnia sa este presedintele CSAT-ului. Discutia a fost in cadrul CSAT", a conchis Tudose.