Cât vor plăti constănţenii încălzirea iarna asta!

14:01:58 / 20 Octombrie 2016

De ale urbei !

Cum ramane cu iernile viitoare ?! Cum ramane cu asfaltatul strazilor de la perfiria orasului si chiar din restul urbei noastre ?! Cum ramane cu microbuzele si inlocuirea acestora cu autobuzele / minibuzele promise in campania electorala ?! Cum ramane cu amenajarea celor doua pietze comerciale : " GRIVITZA " si " BALADA " si trotuarele din municipiul Constantza, care trotuare sunt ca si strazile, sunt de plans ?! Ghenele de gunoi, balariile si mizeria din localitatea noastra sunt cat pe ce, chiar au inceput sa apara boli infectzioase : enterocolita, meningita, hepatita......... ! Domnule primar D Fagadau, multzumim pentru unele ajutoare, insa nu sunt deajuns pentru cate probleme imediate, care nu suporta amanare si trebuiesc rezolvate, problemele ramase in " plop " de la fostul primar R ST MAZARE, care fost primar intr-un mandat si 1/2, nu s-a mai ocupat de acest oras, ci de : statziunea Mamaia ! Constantzenii si-au pus sperantzele in dumneavoastra domnule primar, ca ce vetzi face treaba buna, insa rezultatele muncii primarului si ale membrilor consiliului local, intazie sa apara si sa fie evidente, cand incepetzi o treaba, trebuie sa o ducetzi pana la capat, exemplu : drumurile cuprinse intre cimitirul municipal si casele de la curte ale cartierului " Coiciu ", astfel de exemple sunt multe, dar ma opresc si asteptam rezultatele sa apara, daca nu, asteptam alegerile locale viitoare si procedam in consecintza.......... , ca timpul trece !