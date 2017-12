Căţălăul politic şi-a însuşit regula de bază a celui care ţipă cel mai tare. Cînd strigă “Hoţii!”, cu o dezinvoltură aparte, depăşeşte recordurile mondiale în domeniu, înregistrate în ultima vreme, pe criterii de tonalitate şi rapiditate. Cînd se enervează, căţălăul politic îşi face părul vîlvoi şi se leagănă ca o găină beată. Cît timp vorbeşte în dodii, dă din mîini precum o cioară electrocutată de frisoane. Cînd pozează în marele şi neobositul patriot al patriei, ochii îi ies din orbite, ca şi cum ar fi constipat. E roşu în obraji. Pentru că se comportă ca şi cum ar fi apucat de spasme, nu înţelegi nimic din expunerea lui de motive. E cam diliu la pălărie sau stă prost cu scufiţa. De cînd a căzut din Parlament, pentru că nu a marcat cu cărămizi marginea patului, vorbeşte doar la radio şanţ. De cînd îl ştiu, ameninţă şi înjură ca un birjar. Face pe justiţiarul, dar are guşa plină, cu toate că se plînge că este sărac lipit pămîntului. De-a lungul timpului, căţălăul politic s-a luat de toată lumea. Şi-a tăvălit adversarii politici prin noroi. I-a scuipat în faţă. Pe unii dintre ei i-a folosit pe post de materie primă pentru noile prototipuri de albii de porci. Te face ca nimeni altul albie de porci! Căţălăul politic e campion la aruncatul cu lături de la distanţă. Cine nu e cu el e numa’ bun de tăvălit! Refrenul său preferat este hara-hara-hara. El cuprinde toate inepţiile pe care poate să le debiteze un individ care are buba la cap. De cînd nu mai are priză la popor, inventează subiecte incendiare, zice el, care fac fîs. Ba că ne fură ungurii, ba că au revenit “agenturili străine”. Se laudă peste tot că are propriul lui serviciu de informaţii şi filaj. Ca să fie convingător, umblă sub braţ cu un teanc de dosare. Aiurea! Pe cine credeţi că mai impresionează! Căţălăul politic vorbeşte pînă le face unora urechea pîlnie. Se găsesc destui proşti să-l asculte. Cel mai mult îi place să aţîţe şi să îmbîrlige. De cînd a căzut din Parlament, cu părul vîlvoi, duce dorul marilor diversiuni de mahala din politică. Pe scara blocului unde locuieşte nu are subiecţii preferaţi. E drept, lucrează mînă în mînă cu femeia care mătură scara, după un grafic precis, dar rezultatele nu sînt aceleaşi ca în Parlament. Pe vremuri, cînd apărea la televizor, căţălăul politic se dădea în spectacol. De aceea, duce dorul sticlei. Se strîmba la noi, ne ameninţa şi ne recita poezele. Făcea cîte un pic din toate, dar, după cum toată lumea a constatat, cel mai mult şi cel mai mult îi place circul. Căţălăul se dă în vînt după circul politic. Este domeniul în care se exprimă cel mai bine prin fiţe şi figuri. Acum, după ce a fost redus la tăcere, individul poate fi dresat mai uşor. Cînd călăreşte o minge uriaşă din cauciuc, rostogolindu-se mîndru cu ea, seamănă cu o morsă. Căţălăul politic face circ din orice. În tinereţe, a început cu bîlciul. Este o distanţă mare, între bîlciul popular şi cel politic, pe care a parcurs-o într-un timp record. În cazul căţălăului politic, năravul din fire nu are lecuire.