Cătălin Anghel, mulţumit de primul cantonament din Antalya

După o singură zi de pauză de la revenirea din cantonamentul din Turcia (Antalya), FC Viitorul Constanţa şi-a reluat, vineri, pregătirile la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Pentru scurtă durată însă, luni fiind programată plecarea în al doilea cantonament. În ceea ce priveşte primul stagiu din Antalya, antrenorul principal Cătălin Anghel s-a declarat mulţumit de modul în care au răspuns jucătorii, inclusiv juniorii care s-au aflat la prima experienţă cu lotul de seniori.

„În mare parte sunt mulţumit. Ne-am atins scopul din punct de vedere al pregătirii fizice şi tehnico-tactice. Am avut şi partide amicale care ne-au arătat unde mai avem de lucrat. Am folosit şi diverse formule de echipă, au jucat şi mulţi jucători din cadrul Academiei. Suntem în mare parte şi cu tot lotul valid, doar câteva excepţii: Herea, Onicaş, Vînă”, a declarat tehnicianul constănţean. Lipsa de eficacitate, reflectată şi în cele patru jocuri în care Viitorul nu a câştigat, se doreşte rezolvată în al doilea cantonament. „Putem spune că suntem puţin îngrijoraţi, pentru că puteam înscrie mai mult, dar nu ne facem probleme. Avem încă un stagiu cu jocuri puternice şi vom fi în efectiv complet. Vor fi şi jucătorii de la lotul naţional şi putem să omogenizăm echipa. Sunt convins că vor fi şi nume noi. Avem jucători talentaţi la Academie, iar nume ca Mitriţă, Târnovan, Şerban vor fi şi în prima ligă. Este posibil să aducem şi câţiva jucători, dar chiar şi cu cei pe care îi avem acum putem să facem faţă în Liga 1. Nu am luat deocamdată nici o decizie în privinţa celor care ar putea să fie împrumutaţi la alte formaţii”, a mai spus Anghel.

AU FIXAT AL DOILEA STAGIU DE PREGĂTIRE. FC Viitorul va efectua în perioada 11-18 februarie un nou cantonament în Antalya, tot în localitatea Side (Complex Kamelya World, Hotelul Selin), acolo unde jucătorii constănţeni s-au aflat şi în primul stagiu din Turcia. În acest cantonament se vor disputa alte trei jocuri de pregătire: pe 13 februarie, cu FC Shirak (Armenia, locul 1 în prima ligă şi deţinătoarea trofeului Cupei Armeniei), pe 15 februarie (amical încă nestabilit) şi pe 17 februarie, cu Slavia Sofia (Bulgaria, locul 9 în prima ligă).