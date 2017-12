Cătălin Anghel se teme de meciul cu Gloria Buzău

După deviza “cel mai greu meci este cel care urmează“, FC Viitorul Constanţa pregăteşte cu multă atenţie duelul de vineri, de la ora 17.00, de pe teren propriu, cu Gloria Buzău, din etapa a 5-a a Ligii a II-a. Fără a avea probleme de efectiv, dar convins că Gloria Buzău va dori să obţină măcar un punct la Ovidiu, Cătălin Anghel îşi avertizează jucătorii că vor trebui să muncească pentru a obţine victoria. „Gloria Buzău este o echipă disciplinată, care se aşază foarte bine în defensivă şi contraatacă periculos. Trebuie să avem răbdare, să construim cu grijă pentru a putea destabiliza apărarea adversă. Cred că toate echipele care vor veni la noi se vor organiza de două ori mai bine. Am trecut peste meciul cu Tulcea, acum nu mai contează decât jocul de vineri. Avem şi mai multă încredere după succesul de la Tulcea, dar pentru a învinge şi Buzăul trebuie să ne respectăm în continuare meseria“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. Mijlocaşul adus de la FCM Tîrgu Mureş, Vişan Creţu, se gândeşte deja la o eventuală promovare. „Este un pas înainte pentru mine că am ajuns la Viitorul. Am găsit aici un colectiv foarte bun, avem un lot valoros şi o organizare foarte bună. Mă gândesc la o eventuală promovare cu Viitorul, sper să rămânem pe primul loc până la final. Momentan ne aşteaptă o partidă grea cu Gloria Buzău, mai grea chiar decât cea de la Tulcea. Delta a ieşit la joc pentru că evolua pe teren propriu, în timp ce Buzăul probabil se va baricada în apărare“, a precizat Vişan Creţu. După ce a evoluat mai puţin în acest sezon, Nicolae Hertu speră să redevină jucătorul care înscrie mai mereu în finalul meciurilor. „Îmi doresc să joc şi să dau gol, asta este meseria mea. De acum toate echipele vor dori să învingă Viitorul. Se vede frumos clasamentul de sus, sperăm să fim acolo şi la final“, a spus Hertu.