Cătălin Botezatu: Credem că focul a fost pus intenționat

Designerul Cătălin Botezatu, unul dintre acționarii de la Bamboo, a declarat miercuri că ia în calcul faptul că incendiul care a mistuit clubul a fost pus intenționat.

"Credem în continuare — există o ipoteză pe care, bine-nțeles, nu au exclus-o nici măcar pompierii și anchetatorii, dar până nu se intră acolo, nu știm — că a fost pus intenționat, pentru că nu avea cum să ia foc, vorbim despre o încăpere în care nu există nicio priză, nicio sursă de lumină, nu era nimic aprins acolo, în afară de acel semnal Exit, care a stat aprins până în momentul în care tavanul a căzut, chiar în fața domnului Tarkan. De aceea vă putem spune că nu avea nimeni acces acolo", a susținut Botezatu, miercuri, la o conferință de presă organizată de conducerea clubului.

El a precizat că Bamboo avea un aviz de funcționare și era dotat cu toate cele necesare în caz de incendiu.

"Am fost felicitați pentru că aveam un număr mult mai mare de ieșiri de urgență și am fost declarați, practic, locația cu cele mai multe ieșiri de urgență și cele mai largi ieșiri de urgență, datorită cărora s-a făcut evacuarea atât de repede, nu mai vorbim de hidranți și extinctoare, de care aveam cu sutele. (...) Aveam un aviz, un aviz ok, în baza căruia poți funcționa cum funcționează și Sala Palatului și Palatul Parlamentului", a afirmat Botezatu.

În urma incendiului izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, clubul a ars în totalitate. Au ajuns la spitalele din Capitală 44 de persoane.