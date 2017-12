Cătălin Botezatu face prima prezentare de modă într-un avion, pe ruta Bucureşti-Paris

Designerul Cătălin Botezatu va organiza, pe data de 19 octombrie, prima prezentare de modă într-un avion în zbor, pe ruta Bucureşti-Paris. Cei care vor călători spre Paris vor avea ocazia să admire o paradă de lenjerie intimă, într-o aeronavă de mari dimensiuni. Evenimentul, intitulat „Paris Fashion and Culture Heritage”, este organizat de Cătălin Botezatu şi de compania aeriană Myair, reprezentînd o premieră, cel puţin pentru România.

„Este o provocare, un eveniment unic”, a declarat Cătălin Botezatu. Acesta a precizat că va fi vorba de o paradă de lenjerie „extrem de interesantă şi incitantă”, iar ineditul va fi situaţia în sine. Ideea a apărut în urmă cu un an, dar designerul a spus că nu găsise între timp compania cu care să o pună în aplicare: „M-am gîndit că nimeni nu a mai făcut o prezentare în avion”. Designerul nu va folosi vedete pentru prezentare, deoarece consideră că ar fi penibil, iar spectatorii show-ului de modă vor fi pasagerii zborului Myair. „Nu am făcut un casting al publicului”, a spus Botezatu, şi a adăugat că, pînă în luna decembrie, cursele sînt aproape pline, iar cei care au cumpărat un bilet vor primi în plus şi o prezentare de modă.

Machiajul şi coafura manechinelor din prezentare se va face de la sol.