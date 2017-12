Cătălin Botezatu şi Adrian Enache, pregătiţi pentru război

Cătălin Botezatu e pregătit să se sacrifice pentru ţara lui, în cazul în care va izbucni un conflict armat. Designerul a relatat faptul că este bine instruit.

„Dacă ar fi nevoie, bineînţeles că aş merge să lupt pe front pentru ţara mea. Îmi iubesc ţara, sunt patriot! Aşa e demn şi bărbătesc, aşa ar trebui să facă fiecare bărbat. Am făcut armata la Caracal, la regimentul Rachete Antiaeriene, şi tot acolo m-aş duce în caz că ar fi nevoie, pentru că aş şti ce să fac“, a declarat creatorul de modă.

Şi Adrian Enache a mărturisit, curajos, că va merge pe câmpul de luptă, dacă va fi necesar. „Nu cred că va fi război. A anunţat MApN că nu e cazul să intre nimeni în panică, e vâlvă aiurea. Am făcut armata la paraşutişti, deci, în caz de război, voi fi la aviaţie. O să apăr ţara în zbor. Am fost fruntaş în armată, deci, dacă voi fi chemat, nu voi da înapoi. Dar sper ca avionul să greşească ruta şi să mă paraşuteze înapoi în Las Vegas, că mai am un concert acolo peste două luni“, a declarat Enache.