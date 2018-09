Cătălin Ivan, demisie din grupul socialiştilor europeni, după ce cererea lui de excludere a PSD a fost ignorată

Europarlamentarul Cătălin Ivan a declarat, vineri, că şi-a depus demisia din grupul socialiştilor din Parlamentul European pentru că aceştia nu au vrut să excludă PSD din familia politică europeană.

„Am informat colegii, imediat după ce a început sesiunea din septembrie, că după evenimentele din 10 august, consider că PSD este un partid nociv pentru grupul socialiştilor din Parlamentul European, că s-a dovedit a fi un partid nedemocratic, care nu mai este european, care protejează corupţii şi, prin urmare, le-am cerut să decidă dacă acest partid mai rămâne în grupul S&D pentru că dacă ei nu iau nicio decizie, atunci eu îmi voi da demisia”, a declarat, vineri, europarlamentarul Cătălin Ivan.

El a precizat că a informat conducerea Parlamentului European că demisionează din grupul S&D.

„I-am anunţat, am avut această discuţie acum două zile, în prezenţa unei delegaţii de la Guvern, cu premierul Dăncilă, cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, nu s-a luat nicio decizie, prin urmare i-am anunţat că eu nu mai sunt membru în grup. Am şi trimis la preşedintele PE demisia mea, s-a şi operat această modificare în toate evidenţele PE, chiar pe site-ul oficial figurez ca independent, neafiliat”, a menţionat Ivan.

Întrebat de ce socialiştii europeni nu au luat o decizie privind excluderea PSD, Ivan a spus că pentru grupul S&D din PE au fost mai importante „calculele politice”.

„Pentru că şi-au făcut tot felul de calcule, probabil, şi consideră că indiferent ce s-a întâmplat pe 10 august, indiferent ce se întâmplă în România, indiferent cât de mult luptă Dragnea şi ceilalţi să apere corupţii, pentru ei e mai important să aibă câteva voturi din partea PSD în PE. Deci calculele politice au fost pentru socialiştii europeni mai importante decât principiile şi valorile pentru care au luptat atâţia ani. Plecarea mea din grup a fost firească, nici nu puteam să fac altfel, nu aveam unde să rămân”, a declarat Cătălin Ivan.

Europarlamentarul a adăugat că va candida „sigur” pentru un nou mandat în PE, la alegerile din 2019, dar că nu a luat o decizie dacă va intra în cursă ca independent sau pe listele unui partid politic.

„Voi vedea în ce formulă, voi lua o decizie repede pentru că nu mai este mult timp, dar e o decizie pe care o chibzuiesc foarte bine, nu vreau să mă grăbesc pentru că trebuie să rămân consecvent cu tot ce am făcut şi am spus până acum. Nu am discutat cu nimeni de la ProRomânia aşa ceva, şi cu nimeni de la niciun partid politic, nu sunt în tratative cu absolut nimeni”, a punctat Ivan.

Europarlamentarul Cătălin Ivan a anunţat, pe 10 septembrie, că i-a trimis fiecărui europarlamentar socialist din Parlamentul European un text pe email în care afirmă că va demisiona din grupul S&D dacă nu se ia nicio decizie privind excluderea PSD din grupul socialist european.

“Dragă camarade, îţi scriu într-un moment dificil pentru social democraţia europeană, vital pentru România şi pentru Uniunea Europeană. Rândurile acestea şi scrisoarea ataşată, adresată conducerii Grupului S&D, sunt scrise în numele luptei pentru democraţie în România, al luptei împotriva corupţiei şi, mai ales, al rămânerii acestei ţări pe drumul european. Ataşez link-urile mai multor petiţii online care cer excluderea PSD din familia socialiştilor europeni, petiţii care au fost semnate de peste o sută de mii de români care locuiesc în diferite state membre ale Uniunii”, a scris europarlamentarul Cătălin Ivan într-un text trimis fiecărui membru al grupului S&D din Parlamentul European.

Ivan a spus, luni, pe Facebook, că textul a ajuns în cursul zilei „pe mail-ul fiecărui coleg din Grupul S&D din Parlamentul European" şi că a ataşat o cererea de excludere a PSD din grupul socialist european, precum şi trimiteri la „petiţii semnate de mai bine de 100 000 de români" care susţin excluderea PSD din grupul S&D de la Bruxelles

În textul trimis europarlamentarilor socialişti, Ivan spune că Jandarmeria a acţionat la limita legii în protestul antiguvernamental din 10 august.

„În data de 10 august a avut loc un protest al românilor care muncesc şi locuiesc în ţări membre ale Uniunii Europene. Acest protest paşnic a fost transformat într-o luptă de stradă extrem de violentă între jandarmi şi grupuri organizate înfiltrate în rândul protestatarilor după un scenariu pregătit din timp de oameni fideli lui Liviu Dragnea din Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie menţionat că preşedintele PSD, primul ministru, ministrul de interne şi şeful jandarmeriei sunt toţi din Teleorman, ultimii trei având singura calitate obedienţa faţă de Liviu Dragnea. Acestui scenariu au căzut victime mii de femei, bătrâni şi copii nevinovaţi, urmările expunerii la gazul folosit de forţele de ordine sunt greu de anticipat, tot mai mulţi ajungând la spital cu probleme respiratorii sau de piele. Armele şi tehnicile folosite de jandarmerie au fost la limita legii, dacă nu ilegale, o anchetă aflându-se în acest moment în desfăşurare", a scris Ivan.

Potrivit acestuia, lipsa de reacţie a grupul socialist din Parlamentul European ar însemna o „susţinere tacită" a regimului guvernamental de la Bucureşti.

„Dincolo de partea legală, democraţia din România a primit o lovitură extrem de dură din partea partidului care, conform valorilor noastre comune, ar trebui să fie garantul democraţiei şi a libertăţii de exprimare. Pentru că până acum a lipsit o reacţie fermă a conducerii PES sau a Grupului S&D, deşi ne aflăm la o lună de la evenimentele tragice din Piaţa Victoriei, şi pentru că orice zi în plus cu acest partid la guvernarea României înseamnă un pericol imens pentru noi toţi, o amânare a unei discuţii în grupul nostru politic ar însemna o susţinere tacită, un gir dat celui mai nociv regim politic din Europa în acest moment", se mai arată în textul care a ajuns la fiecare europarlamentar social-democrat de la Bruxelles.

Ivan a conchis că va demisiona din grupul socialist din PE „în eventualitatea în care nu se ia nicio decizie" cu privirea la cererea de excludere a PSD din familia politică europeană.