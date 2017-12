Cătălin Josan, în finala „esctoday.com Awards”

Cătălin Josan este singurul dintre finaliştii selecţiei naţionale Eurovision 2009 care a ajuns în finala „esctoday.com Awards”. Artistul concurează la categoria „Best Up Tempo Song”, cu melodia intitulată „Stop”. Solistul luptă pentru premiul acestei secţiuni cu interpreţi din Danemarca, Estonia, Norvegia şi Suedia. Muzica piesei sale a fost compusă de Eduard Cîrcotă, iar versurile - de Cristian Hriscu-Badea.

Competiţia în urma căreia vor fi desemnaţi fericiţii cîştigători se va desfăşura în două runde. Astfel, pentru fiecare ţară care a organizat o finală naţională există cîte două sondaje: în unul se votează pentru cîntăreţi, iar în cel de-al doilea - pentru piesă. Finaliştii României au fost: Popas Band cu melodia „ Strigă”, Costi cu „Can You Forgive”, Blaxy Girls cu „Dear Mama”, RedBlonde cu „Nu am cu cine”, Zero cu „Sunny days”, Tabassco cu „Purple”, Cătălin Josan cu „Stop”, Dalma cu „Love was never her friend”, Alin Nica cu „Don’t leave”, Tina Geru cu „Pleacă” şi Imba cu „Round and round”.

Esctoday.com este un site internaţional dedicat competiţiei Eurovision. Acesta şi-a propus să-i premieze pe cîntăreţii care au ajuns în finalele naţionale Eurovision 2009, dar n-au fost aleşi pentru a merge la Moscova.