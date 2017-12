Cătălin Josan va cânta la nunta Giuliei

Frumoasa solistă şi viitoarea mămică Giulia Anghelescu se gândeşte deja la nunta cu Vlad Huidu şi a început să pună la punct şi anumite detalii organizatorice. Cântăreaţa i-a propus lui Cătălin Josan să cânte la petrecerea evenimentului, iar acesta a acceptat pe loc, în cadrul unei emisiuni TV.

„Sabina îl iubeşte, îi place vocea lui şi când îi aude piesele începe să se mişte mai încet. Eu cred că dansează, o simt făcând opturi”, a spus Giulia despre fiica ei şi despre pasiunea pentru cântăreţul din Republica Moldova. „Cea mică se grăbeşte puţin, iar medicul mi-a recomandat să stau mai mult acasă şi să fac mai puţin efort. Dar uite că nu am fost chiar o mămică cuminte, nu pot să nu vin încă la muncă şi în plus, noi ne-am apucat să renovăm toată casa şi am mai cărat lucruri”, a mai declarat viitoarea mămică. Giulia ar urma să nască în luna aprilie.