Cătălin Măruţă şi-ar dori să mai meargă în Dubai

Pentru Cătălin Măruţă şi Andra, sfîrşitul lui 2008 a adus primul Revelion în care cei doi au lăsat munca deoparte în favoarea vacanţei de iarnă... la multe grade Celsius. Cei doi au dat zăpada şi gerul pe nisip şi soare şi au petrecut două săptămîni în Dubai, timp în care au descoperit toate minunile Emiratelor Arabe. Vedetă de televiziune, Cătălin Măruţă a fost extrem de încîntat de vacanţa pe care a petrecut-o în Dubai, dorindu-şi să se reîntoarcă în acele locuri exotice. „Este un loc pe care aş vrea să îl mai văd, cu toate că atunci cînd am plecat nu eram foarte entuziasmat de Dubai. M-am înşelat însă, pentru că am descoperit un loc spectaculos prin tot ce au reuşit cei de acolo să facă din piatră şi nisip. De fapt, locaţia a fost aleasă de Arpad Paszkany, care mai fusese acolo, şi aşa am ajuns să mergem toţi, un grup de şapte prieteni”, a declarat Măruţă.

Andra şi Măruţă au avut parte de un concediu de vis, vedetele reuşind să viteze numeroase locuri mai mult decît interesante. „Am făcut multă plajă, mai ales că erau cam 30 de grade în fiecare zi, am testat toate capcanele din Aqualand, am văzut insula artificială în formă de palmier creată în mare, cel mai mare hotel din lume, Atlantis, dar şi cel mai înalt zgîrie-nori din lume. Am mers şi prin mall-uri, însă nu atît pentru cumpărături, cît pentru arhitectura şi locurile de distracţie de acolo: m-a impresionat pîrtia de schi din mall, unde poţi să mergi şi cu telescaunul, am vizitat unele dintre cele mai mari acvarii, patinoare şi multe, multe altele. Bineînţeles că nu puteam rata nici celebrul hotel Burj Al Arab, mai ales că era la cîţiva metri de hotelul nostru şi în fiecare dimineaţă îl vedeam de la geamul camerei”, a mai spus Cătălin Măruţă.

Cei doi soţi au mărturisit că această vacanţă a fost pentru ei ca o pagină din „1001 de nopţi”: „Am avut o senzaţie unică, aceea că trăim ceva ireal. Totul este fabulos. Incredibil. Este un amestec unic de legendă, mister, civilizaţie, exotic, bun gust, ospitalitate, eleganţă, opulenţă”.