Cătălin Moroșanu revine în ring la Superkombat IV

ȘI ERIKA ELENIAK ÎL APRECIAZĂ PE MOROȘANU! Luptătorul român Cătălin Moroșanu va disputa main-eventul galei Superkombat World Grand Prix IV, în fața grecului Giannis „Hercule” Stoforidis, sâmbătă, 2 august, în Sala Sporturilor din Constanța. Actrița americană Erika Eleniak, vedeta din celebrul serial „Baywatch“, s-a ocupat și de promovarea meciului-vedetă dintre Moroșanu și Stoforidis. De altfel, după ce a vizionat mai multe clipuri cu luptătorul supranumit „Moartea din Carpați”, actrița îl consideră pe Moroșanu ideal pentru Hollywood. „Este un adevărat personaj, se poate adapta oricărei situații, asta înseamnă să fii un bun interpret. Am făcut și eu șase luni de box intensiv alături de antrenori cunoscuți, dar Moroșanu este absolut senzațional în ring. Are un stil inconfundabil. Am văzut că sunt mai multe nume de film în gală: Hercule, Dracul, Fiul lui Dracula, Monstrul. Cu siguranță o voi urmări din America”, a afirmat starul de la Hollywood, care în weekend-ul trecut s-a aflat la Constanța.

CONSTĂNȚEANUL ALEXANDRU FILIP ÎȘI VA FACE DEBUTUL ÎN SUPERKOMBAT. În total, șapte români sunt anunțați în programul galei transmise în direct la nivel internațional în 90 de țări. Sebastian „Fiul lui Dracula” Ciobanu are o revanșă de luat în fața fanilor și promite că îl va învinge prin KO pe germano-rusul Nikolaj Falin, câștigătorul turneului de box Bigger's Better Germania. Spaniolul Moises Baute se întoarce la Constanța după ce luna trecută a reușit să câștige piramida de patru învingându-și ambii adversari prin KO. Acum, celui poreclit „Monstrul“ i se va opune Vlad „Dracul” Grigore, românul anunțând că îl va răzbuna pe Cristian Ristea, una dintre victimele spaniolului. „Nu îmi este teamă de el! Cu siguranță, nu i se va mai spune „Monstrul“ după acest meci. Îl voi demola!”, a spus Vlad, care a fost bodyguardul personal al Erikăi Eleniak pe perioada sejurului de la București. Doi români au șansa de a se califica în etapele finale ale sezonului Superkombat din acest an, Cristian Milea urmând să-l înfrunte pe turcul Cenik Cankurtaranoglu, în timp ce Amansio Paraschiv va da piept cu spaniolul Jonay Risco. Învingătorii din aceste două meciuri vor obține calificarea pentru gala Final Elimination, din octombrie. De asemenea, cel mai bine cotat sportiv din Constanța, Alexandru Filip, își va face debutul în promoția condusă de Eduard Irimia. Biletele pentru evenimentul organizat în parteneriat cu Asociația Litoral - Delta Dunării costă 30 de lei și se găsesc, începând de luni, în toate magazinele Orange, Germanos, Domo și Vodafone din toată țara, dar și la Sala Sporturilor. Gala Superkombat IV, programată de la ora 21.00, va fi transmisă în România de Sport.ro, iar la nivel internațional - de Eurosport.

DOI CONSTĂNȚENI PE FIGHT-CARDUL SECUNDAR. Organizatorii galei au anunțat că alți doi luptători constănțeni au fost incluși pe fight-cardul secundar, urmând să evolueze în două meciuri programate de la ora 20.00, cu oră înaintea startului transmisiei în direct de pe Eurosport. Ambii sunt binecunoscuți amatorilor de K1 din orașul nostru, pentru că s-au numărat printre protagoniștii galelor Total Contact și Extreme Fight. Primul este Alin Mincu (Oyama Karate), sportiv care și-a făcut debutul în iunie, la gala Superkombat World Grand Prix III, iar celălalt este Mădălin Crăciunică (Keru Kento).

Programul galei Superkombat WGP IV Constanța

Super-fight, categoria mijlocie (77 kg): Alex Filip (România) - adversar încă nedesemnat

Super-fight, categoria mijlocie mică (71 kg): Alexandru Popescu (România) - Claudiu Bădoi (România)

Meci eliminatoriu, categoria mijlocie mică (71 kg): Jonay Risco (Spania) - Amansio Paraschiv (România)

Meci eliminatoriu, categoria mijlocie mică (71 kg): Cristian Milea (România) - Cenik Cankurtaranoglu (Turcia)

Super-fight, categoria Super cruiserweight (95 kg): Moises Baute (Spania) - Vlad „Dracul” Grigore (România)

Super-fight, categoria Super cruiserweight (95 kg): Sebastian Ciobanu (România) - Nikolaj Falin (Germania)

Super-fight, categoria supergrea (+96 kg): Giannis Stoforidis (Grecia) - Cătălin Moroșanu (România)