Cătălin Moroşanu o face knock-out pe Alina Gorghiu: PNL n-are nevoie de cai troieni

Cătălin Moroşanu, luptător K1 şi consilier judeţean în Iaşi din partea PNL, a criticat-o pe Alina Gorghiu pentru că a atacat conducerea partidului după rezultatul referendumului şi i-a transmis acesteia că ”PNL nu are nevoie de cai troieni şi nici de sabotori”.

”Am privit cu atenţie şi îngrijorare reacţiile unor colegi în urma rezultatului referendumului pentru modificarea Constituţiei, prin care au atacat public conducerea Partidului Naţional Liberal. Din păcate, acest comportament nu este unul singular, ci se înscrie într-un şir de încercări sistematice de dinamitare a PNL şi a activităţii noastre, a tuturor, de către o grupare al cărei principal exponent este un fost preşedinte al partidului, doamna Alina Gorghiu. Astăzi am convingerea că e absolut necesar să amintim câteva lucruri. (...) Am convingerea că PNL nu are nevoie de cai troieni şi nici de sabotori, cu atât mai puţin să fie promovaţi şi susţinuţi în diferite funcţii sau chiar pe locuri eligibile pe listele pentru alegerile europarlamentare oameni cu zero rezultate, dar cu nenumărate lovituri interne la activ. Da, doamna Gorghiu, aveţi dreptate! Ajunge!”, a scris pe Facebook Cătălin Moroşanu.

El a afirmat că Alina Gorghiu este cea care a reuşit să schimbe nu mai puţin de patru candidaţi la Primăria Generală în 2016, ”ducând PNL la un scor dezastruos de 11%, obţinut de astăzi apropiatul în gândire domn Predoiu”.

”Doamna Alina Gorghiu este cea care, prin felul în care a gestionat stabilirea listelor de candidaţi şi campania pentru alegerile parlamentare din 2016, a purtat PNL spre alt record negativ, de 18%, partidul cunoscând noi valenţe ale ridicolului în urma renumitului episod cu sandvişul. Doamna Alina Gorghiu este cea în mandatul căreia s-a semnat protocolul dintre PNL şi CPF, cu întregul suport al domniei sale, şi prin persoanele pe care le mandatase în acest sens, domnii Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă. Faptul că distinsa noastră colegă alege astăzi să îşi schimbe radical opinia şi să arunce vina spre persoane care au formalizat încheierea unui protocol în legătură cu care aceasta îşi exprimase chiar public entuziasmul şi susţinerea este o atitudine care nu îi face cinste”, a mai scris Moroşanu pe pagina sa de Facebook.

Liberalii Alina Gorghiu, Adriana Săftoiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista, Cezar Preda şi Cătălin Predoiu au postat duminică seara, pe Facebook, un mesaj comun împotriva conducerii PNL, despre care spune că dezbină şi propune o politică retrogradă.

"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneşte, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", se arată în mesaj.