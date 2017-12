Cătălin Răţoi lansează un nou album

Pianistul Cătălin Răţoi din Mangalia va lansa albumul solo „Pictures of Life”. Produsul discografic este un material progressive new age piano, o combinaţie între muzica new age pentru pian şi rock progresiv. Discul este disponibil atît în format fizic, cît şi digital. Scopul acestui album este de a răspîndi armonia între oameni.

În ciclul primar şi gimnazial, pianistul din Mangalia a avut rezultate bune la pianul clasic şi a cîştigat şi cîteva premii naţionale. În anii liceului, tînărul a schimbat specializarea de pian cu teoria muzicală şi armonia. Nu a urmat Conservatorul, ci Facultatea de Ştiinţe Economice, la Braşov, dar a avut o intensă activitate muzicală, cooperînd cu o serie de trupe rock şi pop. Îşi aminteşte cu drag de colaborarea cu trupa de rock progresiv Michelangelo.