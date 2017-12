Cătălin Voicu, în libertate?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, luni seară, eliberarea provizorie, sub control judiciar, a lui Cătălin Voicu, aceasta fiind prima cerere de punere în libertate admisă din 30 martie 2010, de când senatorul este în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de corupţie. Senatorul Cătălin Voicu a cerut instanţei supreme, la termenul de luni din dosarul în care este acuzat de corupţie, să îi admită o nouă cerere de eliberare provizorie sub control judiciar, pe motiv că audierea martorilor propuşi de procurorii anticorupţie prin rechizitoriu se apropie de final, mai rămânând de audiat zece martori. Voicu a susţinut că, în aceste condiţii, nu mai poate influenţa martorii din dosar şi astfel nu se mai justifică menţinerea sa în arest preventiv. El a precizat că în 30 martie s-a împlinit un an de când a fost arestat preventiv şi că măsura în cazul său tinde să se transforme într-o eventuală condamnare a judecătorilor faţă de el. Instanţa supremă a admis cererea lui Voicu, însă acesta nu va fi eliberat din arest până când un complet de cinci judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu va dezbate un eventual recurs al procurorilor anticorupţie faţă de această măsură. Totodată, instanţa a admis, luni, şi o cerere a omului de afaceri Costel Căşuneanu de ridicare a interdicţiei de a părăsi ţara, decizia putând fi contestată cu recurs. Senatorul Cătălin Voicu a depus de la arestarea sa preventivă mai multe cereri de eliberare, însă de fiecare dată acestea au fost respinse atât de judecătorii de la Secţia Penală a instanţei supreme, cât şi de completele de cinci şi, respectiv, de nouă judecători. Voicu este singurul inculpat din acest dosar care este judecat în arest preventiv.