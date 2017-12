Cătălina Ponor, “Înger pentru o zi”

După ce în urmă cu două săptămîni tripla medaliată olimpică de la Atena îşi anunţa oficial retragerea din viaţa competiţională, în prag se sărbători Cătălina Ponor se dedică acţiunilor caritabile. Fosta gimnastă, însoţită de reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia şi un cor alcătuit din mai mulţi studenţi de la Seminarul Teologic Dionisie Exiguul din Constanţa au început vineri o acţiune umanitară denumită “Înger pentru o zi”. Aceştia îşi propun ca în cadrul acestui demers să colinde cîteva dintre instituţiile judeţului cu scopul de a strînge fonduri pentru Sanatoriul de Recuperare Neuropsihomotor din Techirghiol, care în momentul de faţă se confruntă cu numeroase lipsuri. Prima instituţie pe care aceştia au colindat-o a fost Direcţia pentru Sport a Judeţului, unde Elena Frîncu i-a întîmpinat pe aceştia cu numeroase daruri. “Mă bucur că v-aţi gîndit ca prin acest act de caritate să ajutaţi copiii şi bătrînii cu astfel de dezabilităţi. Vă felicit pentru acest lucru şi sunt bucuroasă să văd că şi tinerii au mult suflet. Cred că şi sportivii v-au insuflat toate aceste gînduri bune, pentru că şi ei ştiu să dăruiască foarte mult”, a spus directorul DSJ, care a şi deschis seria donaţilor. Această acţiune se desfăşoară pentru prima dată şi va continua în fiecare an în luna decembrie. Banii care se vor strînge vor servi la cumpărarea de saltele pentru paturi, pături, dar şi numeroase produse de care bolnavii au nevoie pentru recuperare. “Bani nu vor fi donaţi direct către spital, ci ei vor ajunge acolo sub formă de produse, pentru că aşa credem noi că ajutăm acei bolnavi”, a explicat preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, Ramona Oană. “Cei de la Pro Democraţia au fost cei care m-au invitat să particip la acest proiect şi sper din tot sufletul să se rezolve toate aceste probleme şi să se poată bucura şi ei de aceste sărbători de iarnă”, a spus Cătălina Ponor, care a vorbit şi despre realizările din 2007, dar şi despre retragerea ei: “Pot să zic că a fost un an destul de bun, chiar dacă am avut multe probleme. Nu ştiu cîţi ar fi putut obţine rezultatul meu de la Campionatele Mondiale după doar trei luni de pregătire. Am hotărît să mă retrag din motive de sănătate şi îmi pare rău că nu voi ajunge la Olimpiadă, însă gîndindu-ne serios, sănătatea este mult mai importantă”.