Cătălina Ponor: Mi-a fost dor de medalii, dar cred eu că se putea mult mai bine

Gimnasta Cătălina Ponor a declarat, luni seara, la întoarcerea de la Campionatele Europene de la Berna, că i-a fost dor de medalii, precizând că poate obține mai mult de locul trei la Jocurile Olimpice de la Rio dacă ea va fi aleasă să participe.

Medaliată cu bronz la bârnă și sol la Berna, ea a adăugat că la Campionatele Europene concurența a crescut foarte mult.

'Mi-a fost dor de medalii, dar cred eu că se putea mult mai bine. Din păcate greșelile au fost făcute. Pentru mine sunt o confirmare aceste medalii, pentru liniștea mea că nu am muncit degeaba. Oricum, mai am mult de crescut. Normal că pot obține mai mult la Rio (n.r. - mai sus de locul trei), puteam obține mai mult și la europene după cum am zis. Concursul a crescut foarte mult, cel puțin finala de la sol am simțit-o ca pe o finală olimpică. A fost o finală grea', a spus ea pe Aeroportul Henri Coandă.

Cătălina Ponor este mulțumită cu cele două medalii de bronz de la Berna. 'Nu sunt supărată că am luat bronz pentru că am stat 4 ani acasă, apoi am avut și o operație și nu am decât trei săptămâni de antrenamente normale, cel puțin la sol. Sunt fericită. Nu avem de ce să fim supărate că am ieșit pe șase la echipe, până la urmă am ieșit mai bine decât la testul de la Rio', a menționat sportiva de 28 de ani.

Gimnasta nu consideră că este o luptă între ea și Larisa Iordache pentru locul oferit României la Jocurile Olimpice de la Rio. 'Eu nu consider că am o luptă cu Larisa Iordache. Nu e nicio luptă aici. Sunt antrenamente, concursuri, fiecare își va arăta valoarea și care va fi mai bună va merge la Rio. Nu este nicio supărare dacă voi eu, dacă va fi ea', a precizat Ponor.

Referitor la dezvăluirile gimnastei Maria Olaru în cartea autobiografică 'Prețul aurului. Sinceritate incomodă', în care antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt acuzați de agresiune și injurii, Cătălina Ponor a afirmat: 'Nu am nimic de comentat pe acest subiect, vreau doar să spun că dacă eram maltratată sau bătută probabil că nu m-aș fi întors în cantonament sau la aceiași antrenori. Iar faptul că m-am întors de atâtea ori asta nu înseamnă că îmi place să fiu bătută, să fim serioși. Nu există așa ceva'.

Sportiva Cătălina Ponor a cucerit, duminică, bronzul în finalele de la bârnă și sol, acestea fiind singurele medalii obținute de România la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Berna.