Cătălina Ponor se gândește la JO 2020

Revenită în țară fără medalie, după ce a ocupat locul 7 în finala de la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, gimnasta constănțeană Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică la Atena, în 2004, a anunțat că nu intenționează să renunțe la activitatea sportivă și că vrea să participe și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, programată la Tokyo, în 2020.

„Din păcate, așa a fost să fie. Am încercat să mă adun cât am putut, am încercat să fac un rezultat cât mai bun. Nu a fost să fie cum am vrut. Sunt o sportivă cu pretenții, care și-a dorit întotdeauna să facă cât a putut de bine. Dacă eram mai concentrată, dacă nu aveam emoții, pentru că nu am avut în viața mea așa emoții cum am avut acum, și îmi făceam exercițiul cum l-am făcut în calificări, probabil acum aveam medalia de gât. Mă gândesc deja la o nouă olimpiadă, important este să fiu sănătoasă și atunci zic că o să ajung și acolo. Dar, mai întâi, mă gândesc la Europenele din 2017, de la Cluj-Napoca, și încerc să-mi iau, într-un fel sau altul, revanșa pentru ce s-a întâmplat acum. Îmi doresc să ajungem cu echipa la Tokyo, pentru că din punctul meu de vedere medalia pe echipe este cea mai importantă. De fel, sunt ambițioasă și, dacă ceva nu îmi iese, mă ridic și mă ambiționează să mă duc mai departe”, a declarat sportiva de la CS Farul, care a împlinit 29 ani în timpul competiției de la Rio.

Și veteranul Marian Drăgulescu, în vârstă de 35 de ani, visează să participe la Tokyo. „Cu siguranță, motivația mea cea mai mare a rămas în picioare, și anume medalia de aur la JO, astfel că mi-am fixat ca obiectiv pe termen lung Tokyo, dar o s-o iau pas cu pas. La anul avem Europenele care se vor ține la Cluj. Așteptăm public în număr cât mai mare, noi nu ne vom lăsa și vom aduce în continuare rezultate bune și vă vom face mândri de noi”, a mărturisit Drăgulescu.

