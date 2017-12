Catanga, la un pas de leşin înainte de căsătorie

Cântăreaţa de muzică lăutărească Cornelia Catanga a decis să-şi oficializeze relaţia cu Aurel Pădureanu, cu care se iubeşte de mai bine de două decenii. Ieri, cu o zi înainte de a ajunge la Starea Civilă, artista s-a simţit rău şi a fost la un pas să leşine, fie din cauza emoţiilor, fie pentru că nu a pus nimic în gură toată ziua.

„Nu am mâncat nimic, nici nu am mai ajuns să probez rochia. Nu mă duc nici moartă la spital, mâine e cununia mea civilă! Cred că e din cauza stresului şi m-am şi necăjit pentru că am stat atâţia ani să mă căsătoresc (n.r. - 23 de ani) şi m-a găsit acum pe viscolul ăsta, îmi pun prietenii pe drumuri”, a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni TV.

Cântăreaţa de muzică lăutărească a mai spus, în cadrul emisiunii, că are patru rochii pentru marele eveniment, create de designeri de renume, printre care Cătălin Botezatu şi Liza Panait. „Nu ştiu când o să am eu timp să mă îmbrac cu toate”, a spus cântăreaţa.