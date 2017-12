Catastrofa de la Cernobâl, în poze

Un fotograf moldovean. Primele fotografii ale dezastrului de la Cernobâl au fost făcute, sub radiaţii, de Igor Kostin, un fotograf născut în Basarabia, în timpul României Mari. Azi, la 25 de ani de la tragedie, Igor Kostin susţine că este mândru de originile de ”moldovean mămăligar”. Un bărbat solid intră în holul hotelului Rus din Kiev. Este îmbrăcat într-un sacou negru cu dungi, are o mustaţă atent tunsă şi o servietă care ascunde munca lui de o viaţă. În ea sunt fotografii şocante, cu lichidatorii din zilele de groază de după 26 aprilie 1986, când reactorul 4 de la centrala Cernobâl a explodat. Fotograful Igor Kostin pare că plezneşte de sănătate. Zici că i-au priit radiaţiile pe care le-a încasat în doze incredibile în zilele cât a lucrat ca fotograf pentru agenţia sovietică Novosti, devenind primul jurnalist care a văzut dezastrul chiar de pe acoperişul distrus al centralei, printre măşti de gaze care ascundeau mii de necunoscuţi sacrificaţi la lichidarea deşeurilor radioactive. Igor Kostin vorbeşte calm, uneori zâmbeşte pe sub mustaţă. Spune că este mândru că s-a născut într-un popor mic, moldovean, rezistent. A venit pe lume în Basarabia, în anul 1936, când aceasta făcea parte din România Mare. Mai rupe româneşte, dar, recunoaşte: ”N-am mai vorbit de mult”. Preferă rusa. Se declară pe unde este invitat ca fiind moldovean. Acum ceva vreme, a arborat un tricolor uriaş la vila sa de la ţară. Dacă îl întreabă vecinii ucraineni ”Păi, tu nu eşti rus?”, le răspunde: ”Eu sunt moldovean! Sunt mămăligar!”.

Reactoare de casat. Un număr de 11 reactoare nucleare ruseşti de tipul RBMK, similare celor de la centrala Cernobâl, care sunt vechi ar trebui oprite şi casate în Rusia. Vladimir Kuzneţov, membru al consiliului de experţi pe lângă Rosatom, compania rusă pentru energie nucleară, a tras un semnal de alarmă: ”În loc ca aceste reactoare vechi să fie oprite sau exploatate în proporţie de 60-70%, sunt supraexploatate în Rusia, funcţionând la 104%, deoarece nu se construiesc reactoare noi”. Majoritatea au fost construite în anii \'70 şi nu ar fi trebuit exploatate decât 30 de ani. Vladimir Kuzneţov a făcut parte dintre lichidatorii trimişi să cureţe şi să securizeze zona unde a avut loc catastrofa de la Cernobâl. Săptămâna trecută, vicepremierul rus, Igor Secin, a afirmat că toate centralele nucleare ruseşti sunt sigure şi capabile să reziste la cele mai puternice cutremure, în urma verificărilor făcute după seismul din Japonia

Probleme peste Ocean. Comisia americană de reglementare nucleară anchetează cauzele unei creşteri a radioactivităţii la centrala nucleară Perry din statul Ohio. Comisia a trimis experţi la centrala Perry, unde pe 22 aprilie s-a înregistrat o creştere a nivelului de radioactivitate. Obiectivul este să se afle dacă scurgerea radioactivă a fost provocată de un factor uman. În urma detectării radioactivităţii, personalul a fost evacuat imediat. Centrala Perry este echipată cu un unic reactor cu apă în fierbere, conceput de General Electric. Acesta era, în momentul construirii, printre cele mai costisitoare reactoare, estimat la şase miliarde de dolari.