Catastrofă în Turism! Se închid agenţii, se scumpesc vacanţe! Ce face ministrul?

După două săptămâni în care reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) au continuat discuțiile cu autoritățile în vederea transpunerii Directivei Europene 2032/2015 privind garantarea pachetelor turistice, Ministerul Turismului și ANPC dau la avizat un proiect de Ordonanță Simplă catastrofal pentru industria de turism, proiect care va duce la închiderea multor agenții de turism, majoritatea IMM-uri, respectiv la scumpirea vacanțelor, se arată într-o informare a ANAT.

Imediat după punerea în dezbatere publică a textului de act normativ, la începutul lunii iulie, ANAT și-a exprimat punctele de vedere și și-a arătat deschiderea pentru dialog, însă nicio recomandare a specialiștilor din turism nu a fost luată în calcul de autorități, actualul text ce urmează a fi transpus într-o ordonanță nefiind modificat deloc pe segmentul de garantare. Mai mult, proiectul de act normativ a fost complicat, forma actuală încălcând Directiva Europeană la capitolul privind răspunerea agențiilor de turism. „Noul act normativ prevede și faptul că o agenție de turism intermediară din România, care vinde produsele unor organizatori europeni, pe o piață liberă și unică, să fie co-răspunzatoare.În același timp, dacă o agenție intermediază produsele unor organizatori români nu va fi co-răspunzătoare. Acest lucru este discreționar și încalcă Directiva Europeană. Consumatorul român este protejat 100% în cazul unor încălcări contractuale ale organizatorilor, indiferent unde își au aceștia sediul în UE, având posibilitatea să-i reclame la Centrul European al Consumatorilor din România ori instanțelor de judecată din țară, în baza unui Regulament European”, declară Nicolae Demetriade, președinte al ANAT.

Agențiile de turism din România intermediază sute de mii de oferte și hoteluri din alte țări, oferite de organizatori europeni și care, peste tot în Europa, sunt considerate raspunzătoare pentru ofertele lor, dar acest lucru nu se întâmplă în propunerea de act normativ a Ministerului Turismului și ANPC! Astfel, România se dovedește a fi SINGURA ȚARĂ EUROPEANĂ care apeleaza inutil la supra-reglementare, făcând nesustenabilă transpunerea Directivei în piața turistică fragilă din România, și periclitând activitatea antreprenorilor români, puși să garanteze pentru concerne mari europene.

În paralel, din cauza efectelor acestui act normativ, turiștilor români le va fi foarte greu să mai găsească sejururi externe cu plecare din România și vor fi nevoiți să apeleze la soluții scumpe, cu zboruri combinate și escale, ceea ce va duce la o explozie a prețurilor vacanțelor în următoarea perioadă. ”Deși de aproape 10 ani ANAT încearcă să convingă autoritățile să respecte Directiva Europeană care obligă statele membre să garanteze integral vacanțele turiștilor, propunând ridicarea progresivă a limitei de despăgubiri în caz de insolvență a organizatorului (actualmente 50.000 dolari pe organizator), acestea nu au mișcat un deget.În octombrie 2016, ANAT a înaintat Guvernului României chiar și un proiect de act normativ pentru o mai bună protecție a turiștilor în cazul insolvenței unor agentii. Chiar dacă din anul 2015 există o nouă Directiva europeană despre care, încă de atunci, se știe că ar fi trebuit transpusă până la 1.07.2018, nici până astăzi acest lucru nu s-a întamplat”, completează Nicolae Demetriade.

Lipsa de acțiune a autorităților a condus la faptul că mecanismele de asigurare, așa cum sunt cerute de Directiva Europeană, pur și simplu nu există în piața românească. În plus, nici nu sunt șanse să fie create în viitorul apropiat, pentru că numărul asiguratorilor care au mai încheiat astfel de polițe în trecut s-a redus an de an. Despre polițe de asigurare cu valori foarte mari, de milioane de euro, asiguratorii nici nu vor să audă! Forma actuală a ordonanței, arată că Ministerul Turismului dorește peste noapte o garantare integrală a pachetelor turistice vândute,fără limita superioară, ceea ce este imposibil de implementat de orice mecanism de garantare serios, fie asigurare sau fond de garantare.

Pe această cale, întrucât autoritățile s-au dovedit „surde” la toate demersurile industriei, ANAT face un apel către decidenți să găsească soluții rezonabile și previzibile și să-și asume față de Comisia Europeană o trecere treptată de la situația actuală, neacoperitoare pentru turiștii români,la un nivel rezonabil de garantare și, în același timp să renunțe la o supra-reglementare complet inutilă cu privire la răspunderea agențiilor din România alături de organizatori din alte țări. În caz contrar,autoritățile statului se vor face vinovate de haosul care va urma și vor trebui să plătească politic și financiar pentru imensele pagube pe care actul normativ, aplicat unei piețe lăsate de izbeliște zeci de ani de zile, le va aduce turiștilor și agențiilor de turism. Transpunerea neconformă a acestei Directive Europene va duce de imediat la declanșarea procedurii de infringement, cu care România este amenințată încă din 2014.