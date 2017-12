Cate Blanchett a născut al treilea copil

Actriţa australiană, laureată a premiului Oscar, a adus pe lume cel de-al treilea copil al său, conform informaţiilor oferite presei luni de purtătorul său de cuvînt. Cate Blanchett şi soţul său, dramaturgul Andrew Upton, sînt în culmea fericirii că venirea pe lume al celui de-al treilea băieţel al lor, care va primi numele Ignatius Martin. Atît mama, cît şi copilul se simt foarte bine după naşterea ce a decurs normal. Ignatius Martin Upton cîntăreşte 3,6 kilograme şi este conform medicilor perfect sănătos. Cate Blanchett şi Andrew Upton mai sînt părinţii lui Dashiell John, de 6 ani şi Roman Robert, de 3 ani.

Actriţa de 38 de ani va putea fi văzută în curînd pe marele ecran alături de Harrison Ford în ultimul film al seriei Indiana Jones, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, ce va avea premiera în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Cate Blanchett a anunţat că prezenţa sa pe marele ecran va deveni tot mai rară şi se va dedica mai mult familiei. Totuşi, alături de soţul său a preluat conducerea unui teatru din Sydney.