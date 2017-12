Cate Blanchett rămâne cea mai elegantă din lume

Actriţele Cate Blanchett şi Lupita Nyong'o, ambele premiate cu Oscar în acest an şi, totodată, unele dintre artistele extrem de apreciate pe covorul roşu la galele hollywoodiene, au fost incluse pe lista celor mai elegante persoane din 2014, întocmită de revista ”Vanity Fair”. Editorii revistei au mai anunţat că ducesa de Cambridge, care a apărut pentru al patrulea an pe lista celor mai elegante persoane din lume, va fi inclusă în Hall of Fame of Vanity Fair, alături de creatorul de modă Karl Lagerfeld, directorul de creaţie al casei Chanel.

Cate Blanchett apare pentru a doua oară pe lista celor mai elegante persoane din lume întocmită de ”Vanity Fair”, în timp ce Lupita Nyong'o debutează pe această listă anuală, care nu este realizată sub forma unui clasament. Deşi Lupita Nyong'o a fost lăudată pentru simţul ei estetic, atunci când a fost întrebată de jurnaliştii de la Vanity Fair în legătură cu magazinele de unde îşi cumpără ţinutele, actriţa a spus: ”De nicăieri. Nu-mi place să merg la cumpărături”.

Lista este dominată de actriţe şi actori, dar ea include şi reprezentanţi ai caselor regale europene, vedete din sport şi din universul artelor. Prinţesa Mary a Danemarcei, regina Maxima a Olandei şi actriţa Michelle Dockery, celebră pentru rolul din serialul ”Downtown Abbey”, au fost remarcate pentru stilul lor vestimentar, alături de artistul Jeff Koons, jucătorul de fotbal american Victor Cruz şi cântăreţul Pharrell Williams. La rândul său, Pharrell Williams, care a fost inclus pentru a doua oară în această listă, a spus că actorul Johnny Depp este idolul său în domeniul eleganţei, în timp ce Victor Cruz a dezvăluit că îl admiră pe Pharell Williams pentru stilul său vestimentar. Actorul american Neil Patrick Harris apare şi el pentru prima dată pe această listă, alături de britanicii Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Emmy Rossum şi una dintre vedetele francizei ”Harry Potter”, actriţa Emma Watson, care a spus că preferă lanţul de magazine britanic Topshop.

Lista completă a celor mai elegante persoane din lume va fi publicată în numărul pe luna septembrie al revistei ”Vanity Fair”, care va ajunge la standurile de presă începând cu 12 august.