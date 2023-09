Câte filme cu Dr. Dolittle există și ce jocuri a inspirat celebrul personaj

Un doctor care poate vorbi cu animalele, care înțelege perfect astfel cum le poate ajuta - o idee minunată, visul celor mai multor iubitori de animale, a fost transpusă în crearea personajului Dr. Dolittle.

Acesta a fost prima dată ilustrat în cărți dintr-o serie scrisă de Hugh Lofting, începând cu anul 1920 - "The Story of Doctor Dolittle". Până în anul 1952, nu mai puțin de 15 cărți cu doctorul John Dolittle au fost publicate, acestea inspirând mai târziu animații, producții radio, spectacole de teatru și producții cinematografice.

Primul film cu Dr. Dolittle a fost lansat în anul 1967. Acest musical de comedie a fost produs în Statele Unite ale Americii, regizat de Richard Fleischer, avându-i în rolurile principale pe actorii Rex Harrison, Samantha Eggar, Anthony Newley și Richard Attenborough.

Abia trei decenii mai târziu a fost deschisă noua serie de filme cu celebrul doctor care poate să comunice cu animale din toate speciile. Un real succes, filmul Dr. Dolittle din anul 1998 a continuat cu alte patru producții: Dr. Dolittle 2 (2001), Dr. Dolittle 3 (2006), Dr. Dolittle 4 (2008) și Dr. Dolittle 5: Creaturi de milioane (2009). Toate aceste filme continuă să fie astăzi difuzate adesea pe canalele de televiziune și pot fi găsite și pe platforme de video streaming.

Dr. Dolittle în lumea jocurilor video

În anul 2006 a fost lansat jocul video special destinat pentru consolele PlayStation 2, dezvoltat de Aqua Pacific Ltd pentru cei dornici să redescopere acțiunea din film într-un mod nou. Momentul a fost ales în contextul în care în același an publicul putea vedea în cinematografe cel de-al treilea film din serie (sau al 4-lea, dacă luăm în considerare și lungmetrajul din anul 1967). Ceva mai recent, în 2018, compania Quickspin a lansat Tales of Dr. Dolittle - un videoslot care a fost inclus rapid în oferta cazinourilor online, inclusiv la o parte din cele licențiate în România.

Cel mai nou film cu Dr. Dolittle

Cu Robert Downey Jr. în rolul principal, în anul 2020 s-a relansat franciza Dr. Dolittle cu un nou film fantastic de aventură, intitulat The Voyage of Doctor Dolittle. Multe nume celebre au interpretat personajele principale și secundare, printre care Tom Holland, Selena Gomez, Emma Thompson, Antonio Banderas, Michael Sheen, Harry Collett, Rami Malek, John Cena sau Octavia Spencer. Regizat de Stephen Gaghan, filmul a avut un buget de 175 de milioane de dolari și a ajuns la peste 250 de milioane de dolari încasări în scurt timp de la lansare.

Cea mai celebră serie de filme Dr. Dolittle

Cea mai cunoscută serie de filme cu Dr. Dolittle rămâne cea din perioada 1998 - 2009. În primele două filme, Eddie Murphy a fost în centrul atenției, interpretându-l pe neobișnuitul medic. Kyla Pratt, care a interpretat personajul Maya Dolittle (fiica doctorului John Dolittle), a preluat rolul principal în următoarele 3 producții cinematografice ale francizei. "Mă simt grozav să lucrez la o serie ca aceasta. A fi în primele două filme ca fiica lui Eddie Murphy a fost o experiență minunată. Și să pot deveni eu însumi medic a fost atât de distractiv", a spus actrița în perioada în care încă era implicată în proiect.

În aceeași perioadă, Kyla Pratt a jucat și într-un alt film de comedie legat de lumea animalelor - Hotel pentru căţei (Hotel for Dogs), lansat în anul 2009, cu Emma Roberts, Jake T. Austin, Don Cheadle și Lisa Kudrow. Producția a reprezentat debutul regizoral al lui Thor Freudenthal și a fost bazată pe romanul "Hotel for Dogs" din 1971 al lui Lois Duncan.