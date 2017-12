Câte interdicţii şi incompatibilităţi, tot atâtea legi

Ministerul Justiţiei (MJ) a identificat 305 acte normative referitoare la interdicţii şi incompatibilităţi, iniţiind realizarea unui Codex, care să cuprindă toate aceste reglementări, pentru ca fiecare funcţionar să cunoască prevederile sub incidenţa cărora intră. Surse oficiale spun că în 19 octombrie, la MJ s-au întrunit membrii Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei (Comisia MCV), în cadrul căreia s-a pus în discuţie şi realizarea acestui Codex, fapt ce a generat dispute între ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu, întrucât iniţiativa ministerială ţine de competenţa ANI. Şeful ANI a susţinut că deja pe site-ul instituţiei pe care o conduce sunt postate toate reglementările referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii aplicate funcţionarilor. MJ spune însă vrea ca fiecare primar, consilier local, angajat al unei societăţi comerciale unde statul este acţionar majoritar etc. să cunoască şi să înţeleagă interdicţiile care i se aplică având în vedere funcţia pe care o ocupă şi care sunt sancţiunile în caz de nerespectare. Potrivit ANI, o astfel de iniţiativă ministerială este menită să genereze confuzie între responsabilităţile instituţionale specifice Agenţiei şi ale Ministerului Justiţiei. În acest sens, ANI arată că a elaborat, împreună cu Societatea Academică din România, încă din anul 2011, „Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese”. Ghidul conţine informaţii relevante cu privire la legislaţia aplicabilă, tipurile de conflicte de interese şi incompatibilităţi, defalcate pe categorii de funcţii publice, probleme fecvente de interpretare a legislaţiei în materie etc.