Câte mașini noi și-au cumpărat firmele prin programul ”Rabla 2015”

14:36:46 / 19 Noiembrie 2015

O eroare ....

Nu inteleg totusi programul rabla. De ce nu se procedeaza la fel ca in situatia persoanelor fizice ? Am o masina Dacia 1307 double cabine din 1993, este pe societate, toate taxele si impozitele la zi, dar birocratia este prea complicata si m-am lasat pagubas pt. a ma inscrie la programul rabla. Este prea complicat. Inteleg ca trebuie depus dosar la Mediu la Bucuresti personal, chiar daca societatea are sediul in Constanta si etc 1001 de complicatii. Am doua variante: Prima sa repar masina si sa o folosesc in beneficiul societatii si a doua varianta este sa o duc la fier vechi daca nu mai corespunde tehnic pt. a circula. Este absurd sa se faca diferentiere de fiecare data intre persoane fizice si societati pe aceeiasi lege. Simplu ar fi fost sa se procedeze prin a preda aceste autovehicule la Remat iar cu documentele respective daca societatea in cauza nu are debite catre stat sa se accepte pt. achizitia unui autovehicul nou. Banuiesc ca datorita sistemului destul de complicat al programului rabla pt. firme foarte multi posesori nu sunt interesati de aceasta varianta.