Câte pahare de sucuri din fructe a băut fiecare român în 2015?

Fiecare român a consumat anul trecut aproximativ 15 pahare de 200 ml de sucuri din fructe, cifră care plasează România spre finalul clasamentului european.

În Germania consumul ajunge la peste 29 de litri (145 de pahare) anual per capita, în Malta - 28 litri, în Olanda - 25,9 litri, iar în Austria - 24 de litri, arată un studiu al Asociaţiei Europene a Producătorilor de Sucuri de Fructe (AIJN). Pe de altă parte, consumul încă mic de sucuri naturale, dar şi tendinţa ascendentă a vânzărilor faţă de alte băuturi care au o evoluţie constantă arată că acest segment se poate transforma într-un motor de creştere pentru piața locală. La un preţ mediu de 5-6 lei pentru un litru de suc şi nectar din fructe în magazine, calculele ZF arată că piaţa se ridică la 60 - 70 mil. euro. Potrivit studiului, consumul de sucuri şi nectaruri de fructe a revenit anul trecut pe plus după şase ani consecutivi de scădere, vânzările ajungând la 58 de milioane de litri, adică 2,9 litri per capita. Anul trecut, vânzările de sucuri şi nectaruri din fructe s-au majorat cu 7% faţă de anul precedent, fiind în ton cu tendinţa de creştere pe întreaga piaţă a băuturilor răcoritoare, o piaţă unde domină însă sucurile „cu bule“.