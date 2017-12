Catedrala Sfinţii Apostol „Petru şi Pavel”, iluminată în roz

Azi, în toată lumea, se celebrează Ziua mondială de luptă împotriva cancerului de sîn. Totodată, în fiecare an, la 1 octombrie, în toată Europa au loc diferite manifestări denumite sugestiv „marşul roz“, în multe dintre oraşele ţării, diferite clădiri importante fiind iluminate în roz, simbol al luptei de prevenţie a cancerului de sîn. La Constanţa, Catedrala Sfinţii Apostol „Petru şi Pavel” este clădirea care, în acest an, la ora 19,40, va fi iluminată în roz. Preşedintele Asociaţiei “Oncologic Rom”, Corina Alexandru, a declarat că, pe parcursul lunii în curs, vor fi împărţite materiale informative despre metodele de prevenţie a cancerului. Ea a mai declarat că femeile vor fi îndemnate să îşi examineze sînii măcar o dată pe lună şi să meargă periodic la medicul specialist pentru investigaţii. “Din păcate, în ciuda faptului că multe dintre femei au noţiuni despre riscurile bolii, ele neglijează autoexaminarea sînilor şi nici nu merg la doctor pentru control, fapt care le pune în pericol. Nu este pentru prima dată cînd medicii oncologi au depistat prea tîrziu cancere de sîn”, explică Alexandru. Cancerul la sîn este cea mai frecventă formă de tumoare malignă care apare la femei şi ucide în fiecare an 400.000 de persoane. Maladia nu are un tratament care să o vindece, dar dacă este depistată în stadii incipiente, şansele de supravieţuire ale bolnavului cresc simţitor. În evidenţele medicilor constănţeni sînt peste 14.000 de bolnavi cu diferite forme de cancer.