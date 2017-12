Căţeluşă dispărută!

A fost luată de la gunoi, hrănită cu seringa şi ascunsă timp de o săptămână, pentru a nu fi văzută de părinţii care nu ar fi fost de acord cu aducerea în casă a unui animal de companie. Lucrurile s-au lămurit şi, de 12 ani, căţeluşa este membră a familiei Popescu, cu acte în regulă şi cu cip. Patrupedul, o corcitură de teckel cu chihuahua, a fost botezat Mona. Timpul a trecut şi părinţii s-au ataşat atât de mult de Mona încât nu au putut s-o lase acasă atunci când au plecat în vacanţă, peste hotare. În 2008, Mona i-a însoţit pe soţii Popescu în Spania, ocazie cu care i s-a făcut paşaport. Ieri dimineaţă, căţeluşa a dispărut, iar soţii Popescu sunt devastaţi. Mona a dispărut pe Drumul Naţional 22 (Constanţa - Tulcea), în dreptul localităţii Oituz. „Eu am o fermă de animale între Oituz şi Sibioara şi am coborât din maşină să verific ciobanii care erau cu animalele la păscut. Ea a coborât după mine, însă, fiind grăbit şi vorbind la telefon în acelaşi timp, nu am văzut-o. Am urcat în maşină şi am plecat şi, după vreo zece minute, am observat dispariţia ei. M-am întors, am căutat-o peste tot, însă nu am dat de urma ei. Am înnebunit! M-am gândit la ce e mai rău şi m-am uitat şi pe asfalt, să vedem dacă cumva a călcat-o vreo maşină. Era ca şi copilul nostru, dormea cu noi în pat. Dacă era doar unul dintre noi în pat, nu avea linişte şi venea şi ne trăgea până ne aşezam amândoi. Existau momente când ne mai şi certam şi venea şi ne împăca”, a declarat Marius Popescu, proprietarul căţeluşei. Dacă cineva o găseşte pe Mona sau poate oferi orice informaţie cu privire la această căţeluşă, este rugat să sune la redacţia cotidianului „Telegraf”, la numerele de telefon 0241.488.340 sau 0372.799.919.