Câteva dintre beneficiile consumului de lămâie

Consumul în fiecare dimineaţă al unui pahar cu apă cu lămâie este considerat, în ultima vreme, un obicei sănătos, ajutând la îmbunătăţirea procesului digestiv şi a sistemului imunitar, sucul de lămâie fiind bogat în vitaminele B şi C, potasiu, calciu, magneziu, fier şi antioxidanţi. Site-ul activebeat.com a întocmit o lista cu beneficiile obiceiului de a consuma în fiecare dimineaţă un pahar cu apă cu lămâie, iar unul dintre acestea este că acest obicei duce la o hidratare corectă şi sănătoasă, menţinând un echilibru al organismului. De asemenea, conţinutul de antioxidanţi din lămâie este benefic, aceştia fiind folosiţi în majoritatea produselor cosmetice şi de îngrijire a pielii. Astfel, aportul zilnic de antioxidanţi va ajuta la menţinerea sănătăţii şi aspectului luminos al pielii. Sucul de citrice ajută la producerea de colagen şi înlocuirea celulelor epiteliale moarte. Vitamina C este foarte utilă în lupta împotriva gripei şi răcelilor, ceea ce înseamnă că o doză zilnică de apă cu lămâie poate ajuta în a ţine viruşii departe şi a menţine organismul sănătos şi mai rezistent. Lămâia are şi proprietăţi antibacteriene, ceea ce înseamnă că, pe lângă protejarea în faţa răcelilor şi a gripei, consumul de apă cu lămâie ajută şi la protejarea împotriva unor probleme digestive ce pot fi provocate de diferiţi microbi. De asemenea, consumul de apă cu lămâie ajută la protejarea împotriva infecţiilor gâtului, graţie aceloraşi proprietăţi antimicrobiene.