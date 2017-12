Catherine Deneuve, de la Cannes, la Cluj?

După ce a fost omagiată pe Coasta de Azur, una dintre cele mai iubite actriţe franceze s-ar putea să vină în România, invitată de onoare a Festivalului Internaţional de Film „Transilvania\", unde i se va acorda Premiul pentru întreaga carieră. Carieră care a început în 1957 şi numără peste 100 de filme, ultimul, „Un conte de Noel\", fiind prezentat la Cannes în competiţia oficială. Autorul - Arnaud Desplechin. Foarte bine primit de critică, mulţi îl vedeau în fruntea palmaresului. N-a fost să fie. Catherine Deneuve este dintotdeauna o apărătoare a filmului francez şi a acceptat rar să lucreze în străinătate, mai bine zis pentru regizori străini. Îmi amintesc că, odată, într-un interviu, îşi exprima dorinţa să joace pentru Lars von Trier (după prezentarea la Cannes a filmului „Spărgînd valurile\"). Danezul nu s-a lăsat rugat şi am regăsit-o cîţiva ani mai tîrziu pe Catherine Deneuve, căutînd şi dansînd în halat de muncitoare în „Dancer in the Dark\"!

În acest an, Catherine Deneuve a mai apărut într-un film prezentat la Cannes, în secţiunea „Un Certain Regard\" – „Je veux voir\", semnat de Joana Hadjithomas şi Khalil Joreige. Turnat în Liban, printre ruine şi alte nenorociri lăsate în urmă de războaie, demersul a fost unul în favoarea păcii şi, mai ales, a fost unul personal, unul simbolic, pentru cunoaştere, acceptare, înţelegere şi reconstrucţie - mai ales a relaţiilor interumane. În luna august, marea actriţă începe filmările la „La cuisine\", pe care îl va realiza Julie Lopes-Curval. Catherine Deneuve va fi „mama\" Isabellei Carre. Apropo de mamă... În „Un conte de Noel\" a jucat alături de fiica sa, Chiara Mastroianni. Nu este prima oară cînd apar împreună pe ecran. La 65 de ani, Deneuve este mai activă şi mai solicitată ca oricînd. Discretă şi echilibrată, reprezintă adevărata frumuseţe în cinema. Frumuseţe la care a contribuit şi bunul ei prieten, Yves Saint Laurent, a cărui moarte a îndoliat lumea modei. Acesta este şi motivul pentru care nu mai este sigur că actriţa va ajunge la Cluj.