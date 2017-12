Catherine Deneuve, premiată pentru întreaga carieră

Actriţa franceză Catherine Deneuve, considerată o legendă a cinematografiei franceze, va fi recompensată cu una dintre cele mai prestigioase distincţii din industria filmului, Premiul Chaplin, în cadrul unei gale ce va avea loc în aprilie, la New York. Actriţa franceză, în vârstă de 68 de ani, va primi acest premiu acordat de Film Society of Lincoln Center, care reprezintă o recunoaştere a carierei sale deosebite. Printre laureaţii din anii precedenţi ai acestui premiu se numără Al Pacino, Michael Caine, Clint Eastwood, Audrey Hepburn şi Sidney Potier.

Născută în 1943, la Paris, Catherine Deneuve şi-a început cariera în cinema în 1957. Pe parcursul celor peste 50 de ani petrecuţi în lumea filmului, a jucat în peste o sută de pelicule, în care a interpretat roluri dintre cele mai complexe, care au făcut-o, nu o dată, să se reinventeze complet. De la formidabila prestaţie în rolul Genevieve Emery, adolescenta îndrăgostită şi derutată din musical-ul atipic, câştigător al premiului Palme d\'Or, ”Les parapluies de Cherbourg / Umbrelele din Cherbourg”, din 1964, la ucigaşa schizofrenică din ”Repulsie”, din 1965 sau gospodina-prostituată din ”Belle de Jour”, în regia lui Luis Bunuel, din 1967, de la rolurile de femeie fatală din filmele lui Francois Truffaut, ”La sirene du Mississipi / Sirena de pe Mississipi”, din 1969 şi, mai ales, ”Le dernier metro / Ultimul metrou”, din 1980, la cele de muncitoare în halat care cântă şi dansează în ”Dancer in the Dark / Dansând cu noaptea”, în regia lui Lars von Trier, din 2000 sau de soţie suspectată de crimă în straniul ”8 femmes / Opt femei”, în regia lui Francois Ozon, din 2002, fiecare apariţie a lui Catherine Deneuve are ceva electrizant, iar filmele din distribuţia cărora face parte nu pot trece neobservate.

Anul trecut, Catherine Deneuve şi-a împrumutat vocea personajului doamna Satrapi, mama Marjanei Satrapi din ”Persepolis”, filmul de animaţie care a câştigat premiul juriului la Cannes, iar în 2008, actriţa a fost din nou prezentă pe afişul unuia dintre filmele selecţionate în competiţia pentru Palme d\'Or, ”Un conte de Noel”, în regia lui Arnaud Desplechin.