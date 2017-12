Catherine Middleton începe să devină o povară

NEMULŢUMIRE FĂŢIŞĂ Ar trebui să fie anul plin de bucurii şi surprize plăcute pentru regina Elisabeta a ll-a a Marii Britanii, care sărbătoreşte 60 de ani de la urcarea pe tron. Însă anul nu pare deloc să fi început bine pentru suverana britanică, care a ajuns să nu îşi mai ascundă nemulţumirea faţă de noua... achiziţie a familiei regale. Regina nu mai are ochi pentru soţia nepotului său, prinţul William. Catherine Middleton, devenită ducesă de Cambridge, a revenit la o serie de metehne asupra cărora i s-a atras atenţia şi înainte de nuntă. Presa britanică a aflat din surse confidenţiale că suverana este nemulţumită de faptul că ducesa de Cambridge nu participă la destule evenimente caritabile şi o consideră leneşă. Şi în trecut, pe vremea când Kate şi Will erau doar iubiţi, a vrut să ştie dacă tânăra are de gând să aibă vreodată o slujbă. Regina considera, just de altfel, că este nepotrivit pentru o tânără de peste 20 de ani să stea şi să îşi aştepte prinţul, nefăcând nimic.

O SERIE DE GAFE La adresa lui Catherine Middleton s-au înmulţit criticile, pentru că regina are un program mult mai încărcat iar diferenţa de vârstă dintre cele două este de luat în seamă. Regina Elisabeta a ll-a a ajuns să vrea ca ducesa de Cambridge să îi semene mai mult prinţesei Diana, care era dedicată cauzelor caritabile şi aproape că nu trecea o zi fără a avea vreo apariţie publică în slujba familiei regale, cel puţin până la divorţul de prinţul Charles. Comparaţiile nu sunt deloc flatante pentru Catherine Middleton, care a participat la 35 de evenimente într-un an, în timp ce prinţesa Diana reuşea să participe la 170 într-un an. Ducesa de Cambridge face eforturi serioase pentru a arăta bine, mai ales că ştie că toţi ochii sunt aţintiţi asupra sa, fiind catalogată drept vanitoasă. Surse apropiate Palatului Buckingham susţin că ducesa exasperează pe toată lumea, pentru că petrece între patru şi cinci ore la coafor în ziua sau cu o zi înainte de un eveniment. Catherine Middleton, care provine dintr-o familie bogată, este obişnuită să cheltuiască prea mult, mai ales că omul de rând din Marea Britanie a fost lovit din plin de criză. Ducesa a făcut vâlvă când a apărut la un eveniment de caritate cu o geantă Mulberry de 1.300 de dolari şi este cunoscută pentru hainele scumpe pe care le îmbracă. Însă şocul cel mai mare a venit cu privire la cunoştinţele şi inteligenţa sa nativă. Catherine Middelton a şocat opinia publică atunci când a întrebat, la o vizionare publică a rochiei sale de mireasă de la Palatul Buckingham, împreună cu regina Elisabeta a ll-a, dacă se mai fabrică ouăle Faberge, o gafă inacceptabilă pentru o absolventă de… Istoria Artei.