Catherine Zeta-Jones nu vrea să fie tratată ca o victimă

În aprilie, anul trecut, Catherine Zeta-Jones a avut marele curaj de a vorbi publicului despre afecţiunea sa psihică, tulburare bipolară, spunând atunci că spera să poată ajuta la eliminarea stigmatului de boală mintală pentru persoanele cu această afecţiune. Cu toate acestea, în timpul unui interviu recent, pentru emisiunea Good Morning America, difuzată de postul ABC, actriţa de origine galeză a declarat că s-a săturat să vorbească despre boala ei. De altfel, Catherine Zeta-Jones nu este singura celebritate care a avut probleme mentale, pe rând, Britney Spears, Demi Lovato, Jim Carrey, Ben Stiller sau Russell Brand recunoscând în mod public că au avut nevoie de ajutor. Actriţa a fost tratată în spitalul de psihiatrie Silver Hill din New Canaan, statul american Connecticut, unde a primit tratament de specialitate, timp de cinci zile, pentru tulburări bipolare sau maniaco-depresive, pe fondul stresului provocat de lupta împotriva cancerului de care suferea soţul ei, Michael Douglas.

În ciuda faptului că actriţa a vorbit foarte deschis despre starea ei, atunci, în timpul interviului acordat ABC s-a arătat iritată de întrebarea reporterului, spunând că nu a vrut niciodată să iasă în faţă cu boala ei şi nu vrea să fie văzută ca o victimă. ”M-am săturat să vorbesc despre acest lucru, pentru că niciodată n-am vrut să fiu tratată ca un exemplu pentru această afecţiune. N-am vrut să fac public acest lucru, ci doar s-a aflat”, a spus Catherine Zeta-Jones, vizibil afectată. Actriţa nu se simte ruşinată că a cerut ajutor, dar nici nu vrea să fie tratată ca o invalidă. Tulburarea bipolară sau maniaco-depresivă se caracterizează prin schimbări extreme de dispoziţie, de la depresii severe până la episoade maniace, în cursul cărora bolnavii tind să aibă o dispoziţie euforică, să fie hiperactivi, agitaţi şi fără să simtă necesitatea somnului. Totodată, în cursul episoadelor depresive, persoanele care suferă de această tulburare sunt triste, se simt fără speranţă, vinovate şi/sau fără valoare şi au un nivel scăzut de energie.

Anul 2011 a fost unul foarte prost pentru familia Douglas. Actorul american Michael Douglas a fost diagnosticat cu un cancer la gât, în cele din urmă câştigând lupta cu teribila maladie. Apoi, în septembrie a venit un alt diagnostic defavorabil, de această dată pentru fiul lor, Dylan, de 10 ani. Public s-a anunţat că acesta are nevoi speciale, motiv pentru care familia a luat decizia de a se muta din Insulele Bermude la New York, pentru ca Dylan să poată primi îngrijirea medicală de care are nevoie şi să urmeze cursurile unei şcoli speciale. În faţa acestor probleme, Catherine Zeta-Jones a decis să facă o pauză în carieră, refuzând câteva roluri majore.