Catherine Zeta-Jones se reculege

Actriţa galeză Catherine Zeta-Jones nu pare deloc într-o pasă bună şi a fost fotografiată pentru prima dată de la anunţul separării de Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones a fost pozată în timp ce ţinea o ţigară în mână, în preajma unei biserici din Greenwich, Connecticut. Îmbrăcată sobru, numai în negru, Catherine Zeta-Jones s-a plimbat pe străzile din Greenwich, acolo unde a mers, aparent, pentru a reflecta asupra celor întâmplate în timpul mariajului cu Michael Douglas. La fel ca şi soţul său, poartă verigheta, ceea ce ar putea sugera că nici ea nu se grăbeşte să ajungă la tribunal.

Michael Douglas, de 68 de ani, şi Catherine Zeta-Jones, de 44 de ani, au decis să îşi acorde timp pentru a-şi reevalua carierele şi mariajul de 13 ani, plecând în vacanţe separate. Actorul a ajuns la Deauville, la Festivalul de Film American, acolo unde a întâlnit-o prima dată pe Catherine Zeta-Jones, în timp ce actriţa a preferat să rămână la New York. Michael Douglas a mărturisit că o iubeşte pe soţia lui, dar că aceasta are propriile ei probleme. Ultimii trei ani au fost dificili pentru cei doi. În 2010, Michael Douglas a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar în 2011, Catherine Zeta Jones a făcut public faptul că suferă de tulburări bipolare de tip 2, pentru care face tratament. Această formă a bolii are ca simptome episoade maniaco-depresive. Pe lângă aceste probleme, nu au picat deloc bine declaraţiile lui Michael Douglas, care a spus că s-a îmbolnăvit de cancer la gât din cauza sexului oral, fapt deloc apreciat de soţia sa.