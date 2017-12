Câţi bani iau directorii din Ministerul Agriculturii?

Site-urile ministerelor ascund/dau la iveală (cum preferaţi!) diverse informaţii, extrem de interesante pentru publicul larg, mai ales în actualul context al crizei şi al asumării acesteia de unii care nu vor muri niciodată de foame. Astfel, doi directori din Ministerul Agriculturii (din cadrul Direcţiei Generale pentru Pescuit-Autoritate de Management pentru POP şi Direcţiei Fonduri Europene şi Contabilizare Plăţi), au venituri brute de nici mai mult, nici mai puţin de... 7.806 lei, mai mari decât cel al ministrului de resort, care obţine un venit brut de 7.643 lei!!! De asemenea, potrivit site-ului ministerului de resort, mai mulţi directori din cadrul MADT (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – n.r.) obţin venituri salariale brute de peste 7.000 lei. Astfel, directorul general al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale şi cel al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene au venituri salariale brute de 7.268 lei, iar consilierul superior al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Programe cu Finanţare UE are un venit brut de 7.286 lei. Totodată, directorul Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Programe cu Finanţare UE are un venit brut de 7.025 lei, asemenea directorului din cadrul Direcţiei Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Rurală, al directorului Direcţiei Coordonare, Monitorizare şi Implementare a PNDR şi directorului Direcţiei Strategie şi Monitorizare a Programului Operaţional de Pescuit. Cei trei secretari de stat din Ministerul Agriculturii au un salariu brut de 6.691 lei. Cel mai mic venit brut din MADR aparţine unui referent principal din cadrul Serviciului finanţarea formelor de sprijin acordate producătorilor agricoli, care câştigă 859 lei. No comment!