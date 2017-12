Câți constănțeni au primit cumplitul diagnostic de cancer în 2016?

Temuta boală, cancerul, afectează tot mai mulți români; de altfel datele statistice ne clasează, pentru unele tipuri de cancer, în topul european. De la an la an, medicii se află în fața unor diagnostice pe care nu ar fi vrut să le spună pacienților niciodată; iar numărul nu este deloc de neglijat. Numai la Constanța, potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), în 2016 au fost raportate 1.323 de cazuri noi de cancer. Totodată, în evidența medicilor sunt deja 17.150 de constănțeni cu diferite tipuri de cancer. Astfel, cele mai multe cazuri noi de cancer au fost cele bronhopulmonare, respectiv 319, în evidența medicilor fiind 2.042 de constănțeni, potrivit DSPJ Constanța. Ca și până acum, medicii au precizat că pacienții ajung mult prea târziu la doctor și că ignoră semnele de boală, printre care precizăm scădere în greutate, tuse persistentă, lipsa poftei de mâncare, dificultăți la respirație etc. În multe dintre situații, din păcate, pur și simplu nu mai este nimic de făcut, spun specialiștii. Pe locul doi, ca număr de cazuri noi de cancer, se situează cel colorectal; au fost raportate 221 de cazuri, în evidența medicilor fiind 2.105 cazuri. Un număr mare de cazuri noi depistate este înregistrat și la cancerul mamar, la femei. ”Au fost înregistrate 148 de cazuri de cancer mamar, iar în evidența medicilor sunt 3.014 cazuri”, a precizat, pentru ”Telegraf”, dr. Loti Popescu, master european în promovarea sănătății și educație pentru sănătate, totodată purtătorul de cuvânt al DSPJ Constanța.

AUTOPALPAREA POATE SALVA! Șeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat, pentru ”Telegraf”, că este foarte important ca femeile să se autopalpeze, iar la depistarea celei mai mici probleme să se prezinte la medic pentru investigații amănunțite. “O femeie aflată la menopauză ar trebui să meargă la medic măcar o dată pe an pentru un consult de specialitate. Este nevoie, printre altele, şi de o mamografie. Acest examen de screening ar identifica posibilele probleme, până la cele neoplazice. În al doilea rând, ar putea fi identificate, cu uşurinţă, pacientele cu risc la cancer, pentru care se pot face investigaţii suplimentare”, a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica. În acest moment, pentru cancerul de sân, depistat în stadiu incipient, prognosticul vital este unul foarte bun, potrivit spuselor șefului Clinicii. El recomandă tuturor femeilor ca, atunci când depistează orice anomalie a sânului, o roşeaţă, o scurgere, dar şi tumori, să se prezinte de urgenţă la medic; sub nicio formă nu trebuie amânată vizita la doctor.

CANCER DE COL UTERIN Cât privește cancerul de col uterin, DSPJ a raportat 69 de cazuri, iar în evidența medicilor sunt 2.291 de cazuri. Șeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie I a SCJU a explicat că ”screeningul pentru cancerul de col uterin, deși nu pune diagnosticul, pentru că diagnosticul aparține histopatologului după ce facem noi biopsii, încadrează pacientele în grupe de risc și ne permite un diagnostic precoce”. Profesorul spune că diagnosticul precoce este esențial, el putând să evidențieze leziuni precanceroase care pot fi tratate de către ginecolog pentru a nu se ajunge la cancer. ”Chiar și în cazul diagnosticului de cancer, diagnosticarea precoce a acestuia, adică în stadiul I, permite tratamentul său cu șanse foarte mari de supraviețuire. În următorul stadiu, II, probabilitatea de supraviețuire la 5 ani scade semnificativ”, a explicat șeful Clinicii.

ALTE TIPURI DE CANCER Un număr mare de cazuri de cancer a fost înregistrat și la cel colorectal; 221 de constănțeni au primit în 2016 acest diagnostic, în evidența medicilor fiind deja 2.105 cazuri. Alți 123 de constănțeni au primit diagnosticul de cancer de ficat, în evidența medicilor fiind 1.220 de cazuri. Au mai fost semnalate: 102 cazuri noi de cancer de prostată, în evidență fiind 2.697 de cazuri; 98 de cazuri noi de vezică urinară, 109 cazuri fiind în evidență; 94 de cazuri noi de cancer de stomac, în evidență fiind 1.001; 87 de cazuri noi de cancer de pancreas, în evidență fiind 1.076 de cazuri; 62 de cazuri noi de piele, în evidență fiind deja 1.595 de cazuri.