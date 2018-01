Câți noi migranți sunt așteptați în Germania în noul an

Mai puţin de 200.000 de noi migranţi sunt aşteptaţi în acest an în Germania, a afirmat duminică ministrul de interne al ţării, informează dpa. "La sfârşitul lunii noiembrie, erau în jur de 173.000 şi am calculat pentru întregul an că vor fi sub 200.000 de migranţi", a declarat ministrul de interne Thomas de Maiziere pentru ziarul german Bild am Sonntag. Numărul lor în 2016 a fost de aproximativ 280.000, în timp ce cu un an înainte numărul de migranţi s-a ridicat la 890.000 de persoane, majoritatea solicitanţi de azil din Siria şi Afganistan. Scăderea numărului de migranţi s-ar datora blocării aşa-numitei rute balcanice pentru solicitanţii de azil din Est, precum şi acordului Uniunii Europene asupra refugiaţilor cu Turcia. Eforturile maritime de oprire a migranţilor care ajung în Europa în bărci din nordul Africii au fost de asemenea intensificate. Autorităţile germane au introdus recent noi stimulente financiare pentru a-i încuraja pe solicitanţii de azil să se întoarcă în ţările lor de origine. Banii pot fi utilizaţi pentru costuri de închiriere sau de construcţie, sau chiar pentru articolele de uz casnic.

De Maiziere a declarat că cu toate acestea de la începutul lunii decembrie, doar 200 de cereri de bani au fost primite, în principal de la persoane din Rusia, Irak şi Afganistan. Măsura este stabilită să continue până în februarie. "Costurile acestei etape sunt mult mai mici dacă le compari cu preţul de a-i ţine pe aceşti oameni în Germania multă vreme", a notat ministrul citat de ziarul german