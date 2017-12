Câți pacienți cu hepatită C au primit aprobare pentru tratamentul fără interferon

Peste 750 de pacienţi cu hepatită C au primit aprobare pentru tratamentul fără interferon, după analizarea a 978 de dosare, a declarat, marţi, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea. Tratamentul este destinat pacienților cu hepatită cronică virală C şi ciroză hepatică C cu stadiul IV de fibroză sau care au fost supuși transplantului. ”Până la 16 decembrie au fost depuse 1.230 de dosare pentru tratamentul fără interferon. Până în 22 decembrie au fost analizate 978 de dosare. Fac menţiunea că analiza acestor dosare este laborioasă, nimic nu este făcut la întâmplare sau sub presiune”, a spus dr. Ciurchea. Comisia de specialitate a CNAS a aprobat până în 22 decembrie 752 de dosare din totalul celor 978 analizate, iar 226 de dosare au fost respinse. ”Mai fac o menţiune: un dosar poate fi respins atunci când lipsesc anumite acte, anumite analize sau anumite rezultate. După completarea dosarelor, acestea pot fi depuse din nou. Aşadar, procesul este continuu”, a spus preşedintele CNAS. Tot șeful CNAS a precizat că inițial s-a estimat că ar putea fi 5.000 de bolnavi, însă numărul lor nu este bătut în cuie. ”De vor fi 5.000 - 6.000 sau 3.000, toţi vor primi tratament. Nu am pus nicio limită. Mai mult, tratamentele vor fi plătite numai dacă analizele arată că pacientul s-a vindecat”, a adăugat dr. Ciurchea. Românii sunt printre primii pacienţi europeni care beneficiază de tratament fără interferon, a mai spus președintele CNAS, remarcând că mulți s-au dus până acum în India să şi-l cumpere sau către alte surse. Un pacient cu hepatită C, care a primit aprobare pentru tratament, trebuie să facă analize de sânge în fiecare săptămână. El semnează înainte că va respecta programul de tratament şi va păstra recipientele în care a avut medicamentele.