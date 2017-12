Câți pași sunt pe zi sunt benefici pentru sănătate?

În timp ce fenomenul ''10.000 de pași pe zi'' a luat amploare și această limită a devenit una foarte populară, oamenii de știință sugerează că și o limită mai mică, dar efectuată la intensitate moderată sau mai mare, are beneficii pentru sănătate. ''Orice activitate fizică este mai bună decât deloc, iar puțin mai mult este mai bine decât mai puțin'', susține John Schuna Jr., profesor asistent de chineziologie la College of Public Health and Human Sciences din cadrul Oregon State University (OSU) și coautor al unui studiu publicat în jurnalul ''Medicine & Science in Sports & Exercise'', informează Xinhua News, scrie Agerpres. ''În ceea ce privește mersul, mai mult înseamnă mai bine decât mai puțin, iar pașii făcuți la cadențe mai mari pentru o perioadă semnificativă de timp aduc beneficii'', a mai spus omul de știință. ''Un obiectiv bun pentru sănătatea adulților sănătoși este de 150 de minute pe săptămână la un ritm de 100 sau mai mulți pași pe minut'', a explicat Schuna. O persoană care face 10.000 de pași pe zi, sau depășește această cifră, acumulează cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate fizică moderată spre viguroasă. O cadență de 100 de pași pe minut, sau peste această cifră, este general acceptată ca prag pentru activitatea de intensitate moderată la adulți. În urma analizelor datelor obținute în cadrul ''U.S. National Health and Nutrition Examination Survey'' de la 3.388 de participanți cu vârste de peste 20 de ani, oamenii de știință au concluzionat că sunt benefici pentru sănătate în special 3.000 de pași, făcuți în ritm rapid. De asemenea, s-a observat că limitarea sedentarismului joacă un rol important în cazul controlului colesterolului și al altor factori de risc pentru sănătate. În cadrul acestui studiu, oamenii de știință au analizat relația dintre activitatea fizică definită prin pași și diverși factori de risc cardiometabolici, precum circumferința taliei, tensiunea arterială, glicemia, nivelurile de insulină și colesterol și indicele de masă corporală. ''Dovezile actuale sugerează că activitatea moderată și viguroasă și sedentarismul au o doză de independență una față de cealaltă în ceea ce privește efectele asupra sănătății'', a spus cercetătorul. ''Dar dacă o persoană face două sau trei ore de activitate moderată până la viguroasă în fiecare zi, chiar dacă este relativ sedentară în restul timpului, este greu de imaginat că timpul pe care îl petrece așezată va ameliora complet sau va șterge beneficiile asupra sănătății asociate cu acel nivel de activitate'', a explicat acesta. Un cetățean american obișnuit face între 5.000 și 7.000 de pași pe zi.