Câți români mai au încredere în politicieni

Atunci când nu se bate prin studiouri de televiziune și când nu înjură ca la ușa cortului, sociologul Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, face sondaje politice. Într-o postare pe Facebook, Palada avertizează că ne așteaptă „o perioadă politică foarte complicată”. Sociologul mărturisește că, de când face sondaje politice, opțiunea explicită de vot a românilor nu a fost atât de jos, precizând că toate partidele „se duc pur și simplu în cap”. „În momentul de față, doar 16% din români aleg ceva din lista oferită, din meniul pus în față. Repet: DOAR 16%. N-a mai fost niciodată atât de scăzut. Nici nu mai pot calcula scorul partidelor, să fac procente din 100% participare la vot. Adică pot calcula, că nu mă doare mâna. Dar nu mai are niciun fel de relevanță. Or să urle toți: PSD e la 47%. So what? E o păcăleală. E aproape jumătate din mult mai puțin. Un fleac. Un mizilic. Asta nu înseamnă că românii nu mai sunt interesați de politică. Nu. 32% din români, adică o treime, repet: O TREIME spun că vin la vot, dar sunt nehotărâți. Asta pentru că nu au ce alege din acea listă. E imens. E alt record electoral dureros. Asta se întîmplă acum, sub ochii noștri. Românii aruncă cu scrumiera după clasa politică“, spune Palada.

Sociologul spune că, într-o jumătate de an, PSD a scăzut de la 20% - nivelul său obișnuit, concretizat în mod repetat și la alegeri - la doar 9%. În timpul ăsta, PNL a scăzut și el de la 10% la 3%. Repet: la 3%. „Ca să înțelegeți mai bine dimensiunile dezastrului: acum doi ani, la începutul lui 2015, imediat după victoria lui Iohannis, PNL era ales de 20% din români. Adică la egalitate cu PSD-ul. Acuma, PNL mai e ales doar de 3% din români. Doar 3%. Dezastru. Nici tefeleii minori nu stau mai bine. USR a scăzut de la 4 - 5%, cât reușea să convingă în perioada de maxim succces de la manifestațiile de început de an, la doar 1%. Varză“, conchide Mirel Palada.