Câţi salariaţi există în România şi cât câştigă ei

05:28:32 / 23 Decembrie 2013

aaa

daca nu luati masuri ca angajatori sa dea salarii mai mari decit salariu minim toti salariati care vor iesi la pensie nu vor avea pensia sociala,. dupa 26 de ani de munca am o pensi de 319lei deci nici sociala nu este, si atunci de ce statu ii apara pe acesti patroni de carton care vor sa se inbogateasca peste noapteuna si a douacum statu le da celor care nu au muncit decit pina in 10 ani 350de lei fara sa clipeasca.ce sa inteleg din aceste masuri ca statu vrea sa ne faca nevoias sa ne inghesuim la ajutoare . cine are de cistigat din asta in nici un caz noi?