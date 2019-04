Catina - medicamentul viu

Catina alba - Hyppophae rhamnoides, este un arbust cunoscut ca facand parte din flora spontana a Romaniei, care se utilizeaza deopotriva in industria alimentara, in silvicultura, in farmacie dar si ca planta ornamentala. Catina alba isi are originea in stepele Asiei Centrale, in regiunea Caucazului. In acest articol puteti afla tratamente naturale din fructe de catina si metode de cultivare la catina alba.

Fructul de catina alba

Fructul de catina contine de doua ori mai multa vitamina C decat macesul si de 10 ori mai mult decat citricele. In fructele coapte continutul depaseste 400-800 mg la 100 g suc proaspat. Alte vitamine prezente in fruct sunt A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F. Mai regasim celuloza, betacaroten (intr-un procent net superior celui din pulpa de morcov), microelemente ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier si sodiu, uleiuri complexe etc

Unde putem vedea catina alba in stare salbatica?

La noi in tara, catina alba creste spontan in zona subcarpatica din Moldova si Muntenia, incepand din bazinul superior al Siretului pana la Olt.

In subcarpatii Moldovei se intalneste pe vaile raurilor Bistrita, Trotus, Putna si Milcov. In zona subcarpatica a judetului Buzau, catina alba are o frecventa mai mare decat in alte zone din Romania (este foarte intalnita in zona Berca – Nehoiu). De asemenea, se mai intalneste pe vaile raurilor Teleajen si Dambovita, precum si in Delta Dunarii.

Prezenta catinei albe este insa semnalata de profesorul Ion Simionescu inca din secolul 19 pe vaile Prahovei si Siretului, in palcuri mixte de catina rosie – Tamarix gallica – si catina alba – Hippophae rhamnoides.

Nenumarate utilizari ale catinei albe

Fructele de catina se recolteaza din august pana la sfarsitul lui octombrie, esalonat, atunci cand fructula atins greutatea maxima si continutul sau in substante active este maxim.

Uleiul de catina obtinut din aceste fructe este utilizat in tratamentul unor afectiuni precum: alcoolism, anemie, ulcer gastric si duodenal, alergii, reumatism, precum si in afectiunile neuroendocrinologice, circulatorii sau hepatice. Are o actiune reconfortanta, calmanta, cu efecte usor narcotice.

Din fructele de catina se pot obtine nenumarate preparate cu efecte benefice asupra organismului, asa cum este si carotina, un amestec de fructe de catina si morcov, brevetat de profesoara Nicole-Livia Atudosiei, de la Universitatea Bioterra, si medaliat in anul 2002 la Salonul Inventiilor de la Geneva.

Cultivarea catinei

In agricultura, catina alba se foloseste in unele zone pentru imbogatirea in azot a solurilor, datorita nodozitatilor similare celor intalnite la leguminoase, dar si pentru consolidarea terenurilor predispuse la eroziune datorita capacitatii mari de drajonare.

Cea mai folosita metoda de inmultire la catina este butasirea. Pentru aceasta aveti nevoie de lastari maturi, cu scoarta lignificata, pe care ii puteti ingropa toamna in pamant, acoperiti cu un musuroi. Udati bine imediat dupa plantare, butasii vor forma radacini si primavara vor pleca devreme in vegetatie.