Cauciucuri de iarnă sau cauciucuri all season? Ce spune Titi Aur

Titi Aur, multiplul campion naţional de raliuri, a explicat la interviurile DC News că anvelopele all season reprezintă, de fapt, un compromis între cauciucurile de iarnă şi cele de vară. Titi Aur a precizat că sunt țări în care aceste anvelope sunt interzise.

"Dacă vreau să stau cu haina aceasta și iarna la -20 de grade, și vara la 40 de grade este eficient? Nu. De preferat ar fi ca vara să stau în tricou și iarna să îmi iau o haină mai groasă. Un cauciuc all season nu este nici de iarnă, nici de vară. Vara nu va fi eficient și se va consuma mai mult pentru că este gândit să meargă la temperaturi mai joase, când este mai frig. De asemenea, acel cauciuc nu este gândit să meargă iarna, când va fi gheață, zăpadă, este mediu.

Vorbim despre un compromis, dar este un compromis prost pentru că aproape niciodată nu ai eficiența maximă. Mașina are contact cu solul echivalent a patru palme. Cauciucul stă pe sol echivalentul unei palme. Așadar avem patru palme cu care facem priza cu solul. Aderența ne trebuie și când accelerăm, dar mai ales când avem o situație limită și trebuie să frânăm. Cu cât voi face ca acea suprafață de contact care stă pe pământ să fie mai eficientă, cu atât - într-o situație limită - voi fi mai salvat. Dacă îmi iau all season, dacă am cauciul uzat, dacă am cauciucul bătrân, dacă am presiunea incorect făcută, când voi fi într-o situație limită, eficiența mașinii va fi mai mică, indiferent de cât de bun sunt eu la volan sau cât de performantă este mașina. Când pui all season pe vreme de zăpadă, îți asumi din start că mergi cu un grad mai mare de risc. Îți asumi riscul de a avea accident mai mult decât dacă ai mașina echipată corect. Cauciucurile all season nu sunt o soluție, ci reprezintă un compromis, dar nu înseamnă siguranță", a zis Titi Aur la interviurile DC News.